Перспективы большого города - Новосибирский электромеханический колледж

Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году
Фото: предоставлено рекламодателем
Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году. Тогда он назывался Инский техникум железнодорожного транспорта. В тот период многие предприятия и заводы эвакуировали из центральной части страны в Сибирь. Но вместе с тем ощущалась острая нехватка специалистов рабочих профессий.
В наши дни здесь получают знания, а также повышают профессиональную квалификацию будущие электромонтеры, автомеханики и строители.
Основные направления подготовки
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев:
· Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
· Электромонтер по ремонту электросетей
Программа подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев:
· Электроснабжение
· Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
· Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
· Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей
· Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
На базе 11 классов 2 года 10 месяцев :
· Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
· Электроснабжение
- Самым популярным направлением нашего колледжа является автомеханическое. Там готовят специалистов для технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В среднем же за последние годы конкурс по учебному заведению составлял 2 - 3 человека на место, - рассказывают в НЭК.
Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году
Фото: предоставлено рекламодателем
Число бюджетных мест на учебный год 2022/23 увеличено на 25. Всего их 200. Абитуриентов принимают как на базе основного общего образования (9 классов), так и после 11 классов.
Внеучебная жизнь
Иногородние студенты могут получить место в общежитии с бесплатным проживанием. Кроме того, администрация учебного заведения активно поддерживает внеучебную деятельность: работает спортивный клуб, технические кружки, кружки правопорядка, психологическая поддержка, творческие объединения и даже собственный пресс-центр, где ребята монтируют сюжеты, фильмы и новости о жизни колледжа.
- В рамках таких занятий наши студенты могут заниматься научной деятельностью или реализовать собственные проекты. К примеру, они создали макет здания колледжа и даже провели туда освещение. Далее такие работы передаются в музей, - рассказывают в колледже. – Макеты все действующие, то есть механически они могут двигаться, светиться; если это экскаватор, то у него поднимается ковш, если модель электростанции – то по ней пропускают ток. Также у нас есть багги-клуб, где студентов обучают вождению, и один из его воспитанников уже на протяжении нескольких лет в соревнованиях занимает призовые места.
Кроме того, студенты НЭК могут продемонстрировать свои навыки на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills). За последние годы учащиеся не раз становились призерами и победителями.
Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году
Фото: предоставлено рекламодателем
Трудоустройство гарантировано
Выпускникам гарантировано трудоустройство. Учебное заведение заключило договоры с ведущими предприятиями Новосибирска. В списке потенциальных работодателей свыше 60 организаций. Студенты имеют возможность проходить на них практику, а самые перспективные получают приглашения и уже сразу после вручения диплома приходят на работу. Те же ребята, которые планируют продолжить обучение, могут без проблем поступить в вузы.
- Мы должны устроить по профессии не менее 75% выпускников. Далее мы отслеживаем их два года. Это обязательное условие, - заверяют в колледже.
Кроме того, Новосибирский электромеханический колледж на время учебы предоставляет отсрочку от армии.
Перспективы
- Наш колледж интересен тем, что Новосибирск – это большой и динамично развивающийся город. У наших выпускников всегда будет возможность попасть на работу в хорошую престижную компанию. У некоторых специалистов зарплаты доходят до 100 тысяч рублей и выше. Рабочие специальности, которым мы обучаем, всегда востребованы, есть возможность реализоваться в частном бизнесе и даже создать что-то свое. А помимо учебы, благодаря кружкам, студенты могут реализовать себя и в творчестве, - говорят в колледже.
Документы для поступления:
· Оригинал и копия паспорта
· Оригинал и копия документа об образовании
· 8 фото 3*4
· Медицинская справка по формуле 086-у
· Копия СНИЛС
· Копия Полис
· Копия приписного удостоверения (для юношей)
Зачисление по среднему баллу аттестата.
Контактная информация:
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202
Тел.: 8 (923)140-71-61, 8 (383)337-23-27 nemk@edu54.ru
Приемная комиссия работает с 15 июня до 15 августа
Пн - Пт: с 9:00 до 16:00
Обед: с 12:00 до 13:00.
Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2022» - https://regions.kp.ru/alt/abiturient-2022/
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