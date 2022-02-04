Перспективы большого города - Новосибирский электромеханический колледж

Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году Фото: предоставлено рекламодателем

Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году. Тогда он назывался Инский техникум железнодорожного транспорта. В тот период многие предприятия и заводы эвакуировали из центральной части страны в Сибирь. Но вместе с тем ощущалась острая нехватка специалистов рабочих профессий.

В наши дни здесь получают знания, а также повышают профессиональную квалификацию будущие электромонтеры, автомеханики и строители.

Основные направления подготовки

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев:

· Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

· Электромонтер по ремонту электросетей

Программа подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев:

· Электроснабжение

· Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

· Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики

· Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей

· Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

На базе 11 классов 2 года 10 месяцев :

· Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

· Электроснабжение

- Самым популярным направлением нашего колледжа является автомеханическое. Там готовят специалистов для технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей. В среднем же за последние годы конкурс по учебному заведению составлял 2 - 3 человека на место, - рассказывают в НЭК.

Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году Фото: предоставлено рекламодателем

Число бюджетных мест на учебный год 2022/23 увеличено на 25. Всего их 200. Абитуриентов принимают как на базе основного общего образования (9 классов), так и после 11 классов.

Внеучебная жизнь

Иногородние студенты могут получить место в общежитии с бесплатным проживанием. Кроме того, администрация учебного заведения активно поддерживает внеучебную деятельность: работает спортивный клуб, технические кружки, кружки правопорядка, психологическая поддержка, творческие объединения и даже собственный пресс-центр, где ребята монтируют сюжеты, фильмы и новости о жизни колледжа.

- В рамках таких занятий наши студенты могут заниматься научной деятельностью или реализовать собственные проекты. К примеру, они создали макет здания колледжа и даже провели туда освещение. Далее такие работы передаются в музей, - рассказывают в колледже. – Макеты все действующие, то есть механически они могут двигаться, светиться; если это экскаватор, то у него поднимается ковш, если модель электростанции – то по ней пропускают ток. Также у нас есть багги-клуб, где студентов обучают вождению, и один из его воспитанников уже на протяжении нескольких лет в соревнованиях занимает призовые места.

Кроме того, студенты НЭК могут продемонстрировать свои навыки на чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills). За последние годы учащиеся не раз становились призерами и победителями.

Новосибирский электромеханический колледж был открыт в 1943 году Фото: предоставлено рекламодателем

Трудоустройство гарантировано

Выпускникам гарантировано трудоустройство. Учебное заведение заключило договоры с ведущими предприятиями Новосибирска. В списке потенциальных работодателей свыше 60 организаций. Студенты имеют возможность проходить на них практику, а самые перспективные получают приглашения и уже сразу после вручения диплома приходят на работу. Те же ребята, которые планируют продолжить обучение, могут без проблем поступить в вузы.

- Мы должны устроить по профессии не менее 75% выпускников. Далее мы отслеживаем их два года. Это обязательное условие, - заверяют в колледже.

Кроме того, Новосибирский электромеханический колледж на время учебы предоставляет отсрочку от армии.

Перспективы

- Наш колледж интересен тем, что Новосибирск – это большой и динамично развивающийся город. У наших выпускников всегда будет возможность попасть на работу в хорошую престижную компанию. У некоторых специалистов зарплаты доходят до 100 тысяч рублей и выше. Рабочие специальности, которым мы обучаем, всегда востребованы, есть возможность реализоваться в частном бизнесе и даже создать что-то свое. А помимо учебы, благодаря кружкам, студенты могут реализовать себя и в творчестве, - говорят в колледже.

Документы для поступления:

· Оригинал и копия паспорта

· Оригинал и копия документа об образовании

· 8 фото 3*4

· Медицинская справка по формуле 086-у

· Копия СНИЛС

· Копия Полис

· Копия приписного удостоверения (для юношей)

Зачисление по среднему баллу аттестата.

Контактная информация:

ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202

Тел.: 8 (923)140-71-61, 8 (383)337-23-27 nemk@edu54.ru

Приемная комиссия работает с 15 июня до 15 августа

Пн - Пт: с 9:00 до 16:00

Обед: с 12:00 до 13:00.

http://нэмк.рф/

Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2022» - https://regions.kp.ru/alt/abiturient-2022/

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