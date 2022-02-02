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Общество2 февраля 2022 9:35

Российский полицейский убедил друзей пойти на кражу, чтобы её раскрыть

Аферу ради улучшения показателей на службе, произошедшую на Алтае, раскрыла служба безопасности МВД
Авторы (2):
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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О преступлении стало известно службе безопасности краевого МВД

О преступлении стало известно службе безопасности краевого МВД

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 35-летний полицейский решил нестандартным способом повысить свои показатели. Он пытался подкупить семейную парочку, которая ранее не раз привлекалась за воровство. Они должны были совершить несколько краж в магазинах, а полицейский, видимо, их раскрыть. Об этом КП-Барнаул сообщил источник в правоохранительных органах.

- Это произошло в апреле 2021 года, он подстрекал семейную пару к совершению краж в магазинах, - рассказал собеседник.

На театральном воровстве парочка, как и оговаривалось, попалась, но «расследование» пошло по незапланированному сценарию. В результате о преступлении стало известно службе безопасности краевого МВД. В отношении капитана полиции, который, используя свое служебное положение, подстрекал супругов к краже, возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьями “Превышение должностных полномочий” и “Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию”.

Супруги же сейчас находятся в СИЗО Барнаула. К их внушительному списку судимостей может добавиться еще одна - на этот раз за групповое преступление.

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