Не просто игрушки: как в Барнауле развивают киберспорт

Киберспортсмены тренируются в клубе «СyberX community» Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время больше 3 млрд человек по всему миру считают себя геймерами. Киберспорт развивается семимильными шагами, призовой фонд турниров шокирует - к примеру, команда Team Spirit выиграла 18 млн долларов на турнире по игре Dota 2. В Барнауле тоже есть свои лидеры в этом спорте. Подробнее - в материале “Комсомолки”.

Барнаульская команда по игре в онлайн-шутер Counter Strike «М-52» тратит кучу времени на тренировочный процесс. Для ребят это не игрушки, всё, как в большом спорте - четыре часа тренировок в день. За плечами у геймеров уже шесть лет игрового опыта и множество соревнований. Как отмечает капитан команды Данил Яценко, для победы важна не только скорость, но и стратегия.

- Собираемся, играем так называемые праки, где команды играют против друг друга. Здесь важна сама суть тренировки, а не победа или проигрыш. Конечно, в турнирах всевозможных мы тоже участвуем и занимаем призовые места, - рассказал капитан команды.

Труды команды не напрасны - прогресс на лицо. Это стало возможным благодаря поддержке владельца киберспортивного клуба «СyberX community» Алексея Егораева, который и собрал игроков, и даже предоставил им тренера. Тренировки в клубе для них бесплатны.

Алексей Егораев открыл клуб по франшизе в 2021 году, и сейчас место пользуется популярностью - и днем, и по вечерам на “компы” большой спрос. Но для Егораева это не только бизнес. На киберспорт у него большие планы - мечтает создать киберспортивную лигу, школу киберспорта и помогать командам с развитием. По его словам, нужно создать крупный смешанный турнир, чтобы и новички, и профессионалы могли прокачать свой скилл.

- Нужны равные условия для игры, - отметил руководитель киберспортивного клуба «CyberX community».

Правда, на одном энтузиазме далеко не уедешь - нужна поддержка власти и киберспортивного сообщества. Егораев уже пытался выстроить диалог с министерством спорта Алтайского края, но пока там даже нет специалиста по компьютерным дисциплинам. Зато откликнулся министр цифрового развития региона Евгений Зрюмов и посоветовал обратиться к депутату Госдумы Александру Прокопьеву, который курируют тему киберспорта. По словам Прокопьева, число турниров напрямую влияет на развитие киберспортивных дисциплин в крае.

Алексей Егораев, Александр Прокопьев, Евгений Зрюмов в киберспортивном клубе «СyberX community» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, опыт в создании турниров уже есть - до пандемии при поддержке Александра Прокопьева в регионе трижды проводился турнир «Алтай CUP». В самом начале сильных команд было мало, кто выйдет в финал, было понятно до старта. Получалось, что у сильных команд нет стимула выкладываться и развиваться, а у слабых нет мотивации участвовать.

- Тогда мы приняли решение расширить географию. И это было правильно, потому что на турнир приезжали команды со всего Сибирского федерального округа. Соревнования стали интереснее и более интригующими. Кроме того, наши команды получили возможность бороться с более подготовленными и наращивать свой уровень игры, - добавил депутат Государственной думы.

С ним солидарен и министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

- Конечно же, мы видим, что есть потребность ребятам из Алтайского края соревноваться, общаться, делиться опытом, выходить на другие соревновательные площадки всей России. Но в целом этот рынок открыт и по всему миру для того, чтобы в принципе показать свой уровень мастерства, - говорит руководитель минцифры.

Справка

Киберспортивный компьютерный клуб «CyberX community» открыт Егораевым Алексеем по франшизе в июне 2021 года. Есть еще два соинвестора, но они в деятельности клуба не участвуют. Владелиц франшизы и основатель международной сети компьютерных клубов москвичка Кристина Виноградова. За три года открыла 130 клубов в 9 странах мира. Большая часть в России, почти во всех крупных городах.