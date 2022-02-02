В Барнауле бухгалтер организовала ОПГ с оборотом в 2 млрд рублей

Услугами обнальщиков пользуется как крупный, так и мелкий бизнес Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 53-летний бухгалтер создала ОПГ, которая занималась обналичиваем денег. За шесть лет через подставные фирмы прошло около 2 млрд рублей, а нелегальный доход, который им вменили - более 111 млн рублей. Обнальщики работали с января 2014 по июнь 2020 года, пишет краевой следственный комитет.

- Имея бухгалтерский опыт работы, обвиняемая вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых, - рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

За годы работы бухгалтером у предприимчивой женщины образовался широкий круг знакомств с предпринимателями, которые нуждались в свободном нале.

- Бизнесу всегда нужны наличные деньги – например, чтобы закупать товар за рубежом (иначе просто задохнешься от бумаг, проверок и налогов). Ни для кого не секрет, что почти вся страна получается серую зарплату, потому что помимо самой оплаты труда, нужно еще заплатить 40% налога. Выгоднее обналичить деньги за 10%, чем проводить все «в белую». Далеко не все прибегают к услугам обнальщиков, чтобы скрыть доходы или дать взятки. В наших реалиях – это порой единственный способ ведения бизнеса, - рассказал барнаульский предприниматель Андрей, попросивший не называть его фамилии.

Услугами обнальщиков пользуется как крупный, так и мелкий бизнес.

- У нас фирма с небольшим оборотом. Чтобы официально нанять сотрудника для той же уборки территории, придется платить ему минималку - это существенная для нас сумма, которую мы не можем себе позволить. Кроме того, на такую работу идут только пенсионеры, но они отказываются от официального трудоустройства, потому что тогда потеряют часть пенсии, - поделилась еще одна предпринимательница из краевой столицы.

Спрос рождает предложение. Бухгалтер с «коллегами» создала ряд фирм, зарегистрированных на случайных людей (многие предоставляли паспорт для регистрации ООО за небольшую плату, в отношении них были также выделены материалы, которые послужили основанием для возбуждения других уголовных дел).

Офис находился в центре города, клиенты переводили деньги, взамен получали товарные накладные, по которым они якобы покупали товары и услуги для налоговой и наличные. За свои услуги обнальщики брали до 10% от суммы перевода.

Долго одни и те же фирмы не использовались, чтобы не привлекать внимания. Встречи, как правило, происходили в черте города – обнальщики приезжали на дорогих внедорожниках, в которых и передавали деньги и документы.

- Всего за период преступной деятельности, участниками организованной преступной группы был получен доход в сумме более 111 миллионов 710 тысяч рублей, что является особо крупным размером, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Сейчас ОПГ обнальщиков вменяют два состава: по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации) и . 2 ст.187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).

Обвиняемые не признали свою вину по ст. 187 УК, а также квалификацию их действий в качестве ОПГ. Если им удастся изменить это, то наказание будет мягче. Даже если квалификация устоится, вероятнее всего, им дадут условные сроки. Как правило, реальное лишение свободы назначают лишь по особо громким и резонансным преступлениям.