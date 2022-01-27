Алтайские депутаты предложили законодательно разрешить эвтаназию собак

В крае порядка 14 тысяч бродячих собак Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого заксобрания предложили внести поправки в федеральный закон об отлове безнадзорных животных, которые подразумевают, в числе прочего, разрешить усыплять собак. Об этом 27 января рассказал председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

- Мы предлагаем применять эвтаназию. В отношении больных собак мы можем это делать, а применять к агрессивным — нет. Необходимо этот пробел устранить. Те собаки, которых мы отлавливаем, уже прошли стерилизацию, но зубы-то остались на месте, - сказал Серов.

По оценке законотворца, в крае порядка 14 тысяч бродячих собак, а имеющиеся приюты рассчитаны лишь на 1200 голов. В связи с таким количеством бродячих животных на свободе стало больше и жалоб от жителей.

- Рост действительно есть, мы это видим. Разбирали причины, по которым он произошел. В основном это несовершенство федерального закона об ответственном обращении с животными, - пояснил депутат.

Помимо эвтаназии предлагается увеличить финансирование муниципалитетов для отлова и содержания бездомных животных в два раза — с 16 до 32 млн рублей. Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточить ответственность владельцев собак за то, что они выбрасывают их на улицу. Отследить, кому принадлежало бродячее животное, поможет чипирование и постановка на учет.

Читайте также

На Алтае стая собак напала на маленьких детсадовцев во время прогулки

19 января в Алейске на деток из детского сада напала стая бездомных собак. Как сообщает подписчица aleysk_news в инстаграме, все произошло во время прогулки (далее)