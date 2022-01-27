В Сибири издали мифологический словарь алтайцев

В сборнике описали 425 мифем Фото: СО РАН

Доктор филологических наук Института филологии СО РАН Надежда Ойноткинова выпустила сборник по мифологии алтайцев. Издание вышло в свет на 600 страницах.

- Издания адресованы фольклористам, лингвистам, философам, этнографам, а также широкому кругу читателей, интересующихся мифологией, традиционной культурой тюркских народов Южной Сибири, - рассказывают в Российской академии наук.

В своей работе филолог описала 425 мифем, имеющих мифологическое толкование объектов реального и нереального мира в традиционной культуре коренных жителей Алтая. С подробным списком можно ознакомиться в оглавлении, где каждому из пунктов уделено особое внимание.

- А во введении к изданию дана краткая характеристика мифологии алтайцев, источниковая база исследования, принципы построения словарных статей, - говорит автор.

Мифемы разделены на подтемы: мир божеств и духов, мир природы, мир человека, вещный мир, признаки объектов. Читатели смогут узнать о мифологических животных, о металлах и минералах, планетах и звездах, природных явлениях, про ад и рай, про человека, его части тела и душу…

Словарь имеет двуязычный характер. По мнению составителя, это позволяет читателю ознакомиться с мифологическими понятиями, представлениями алтайцев, известных своим мировоззрением, шаманизмом. Кроме того, раскрывается мифологическое заимствование и локальные сюжеты и мотивы, передающиеся из поколения в поколение.

Словарь был издан в рамках реализации проекта «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык». Им уже заинтересовались сами алтайцы и готовы приобрести. Они считают, что это еще один из шагов к популяризации и сохранению родного языка.

Напомним, в республике День алтайского языка отмечается как отдельный праздник. Для него установлена дата 20 октября. Именно в этот день родился известный алтайский поэт, писатель, первый алтайский романист Лазарь Кокышев. Праздник был учрежден в 2014 году Правительством Республики Алтай.

- Этот праздник довольно молодой, но очень важный и значимый для нашего региона. С каждым годом он становится все популярнее. Это значит, что общество, люди разных профессий и разных возрастов понимают, насколько это важная задача – сохранение и популяризация алтайского языка, – подчеркивает глава республики Олег Хорохордин.

А еще минувшей осенью на Алтае выпустили памятку для туристов, которая также доступным языком объясняет гостям республики, где располагаются популярные места рекреации, какие из них являются священными для коренных жителей и как следует себя там вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По итогам осени оба Алтая вошли в топ самых «зеленых» регионов

Общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов по итогам прошедшей осени. В ТОП-5 вошли оба Алтая (подробнее)