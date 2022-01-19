На Алтае выросло число отравлений

Число умерших от отравления алкоголем за год выросло Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлый год в Республике Алтай от отравления различными веществами и продуктами скончались 85 человек. А всего официально был зарегистрирован 251 несчастный случай.

- По сравнению с 2020 годом число отравлений химической этиологии практически не изменилось, однако число смертей от данных отравлений увеличилось в 1,15 раза (за 2020г. зарегистрировано 250 случаев, 74 закончились летальным исходом), - рассказывают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Если говорить в целом об отравлениях, то практически половина из них (49%) непосредственно относятся к алкоголю – 123 несчастных случая. 60 закончились летально, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года – 96 случаев и 43 смерти.

- В 40 случаях причиной смерти послужила передозировка этиловым спиртом, в 20 случаях – отравление суррогатами алкоголя, - поясняют в ведомстве.

В пяти случаях люди отравились метиловым спиртом, четыре – этиленгликолем, 11 пациентов скончались от употребления изопропилового спирта.

Из общего числа хуже всего ситуация по отравлениям складывается в Горно-Алтайске, а также в Майминском и Чойском районах.

Большинство летальных случаев зарегистрировано среди трудоспособного населения в возрасте от 17 до 60 лет (75%), значительно меньше жертв суррогата среди стариков, а вот среди подростков до 16 лет подтверждена одна смерть. Преимущественно на больничной койке оказывались мужчины – 78%.

В случае с гибелью несовершеннолетнего, вероятнее всего, речь идет о громкой истории, которая произошла год назад – 11 января 2021-го. 32-летняя мать четырехмесячного младенца отмечала свой день рождения и, несмотря на то, что кормила ребенка грудью, употребляла алкоголь.

После бурного застолья она легла спать и положила сына с собой в кровать. Ночью женщина дважды кормила ребенка, а на следующее утро он скончался от алкогольного отравления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Суд состоялся в мае. Тогда женщина во время заседания полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее признали виновной и назначили один год ограничения свободы.

Примечательно, что до данного происшествия семья в поле зрения органов ПДН или социальных служб не попадала. Положительная характеристика и наличие на воспитании малолетнего ребенка сделали свое дело – обвиняемую оставили на свободе.

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