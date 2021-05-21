На Алтае осудили мать, отравившую младенца грудным молоком

Утром женщина поняла, что мальчик мертв и вызвала скорую помощь Фото: СУ СК по Республике Алтай

Суд Горно-Алтайска вынес приговор местной жительнице, которая находясь в состоянии алкогольного опьянения, накормила младенца грудным молоком, отчего тот умер. Об этом сообщает Следком региона.

Следствие и суд установили, что все произошло 11 января 2021 года в Горно-Алтайске. 32-летняя местная жительница, отметив свой день рождения и употребив спиртные напитки, была у себя в квартире. Через некоторое время она легла спать рядом со своим четырехмесячным сыном. В течение ночи пьяная мать два раза кормила сына грудью.

– Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца, в ночь с 11 на 12 января 2021 года путем грудного вскармливания дважды накормила своего 4-месячного ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца, – пояснили в ведомстве.

Утром мать поняла, что мальчик мертв и вызвала скорую помощь.

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. В итоге ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Согласно закону, ограничение свободы заключается в установлении судом таких ограничений, как невозможность уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, запрете выезда за пределы территории муниципального образования, посещении массовых и иных мероприятий, участии в них и т.д.

Источник «КП-Барнаул» отметил, что до этого жительница Горно-Алтайская не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей. Семью нельзя назвать неблагополучной. Вынося приговор, судья учел смягчающие обстоятельства – положительную характеристику женщины и то, что она воспитывает маленького ребенка.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле малыш чуть было не выпал из окна на третьем этаже. Инцидент произошел 30 апреля по адресу ул. Антона Петрова, 202. Прохожие заметили маленького мальчика, который в одной маечке высовывался из окна и выходил на подоконник. Трагедии удалось избежать благодаря решительности полицейских. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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