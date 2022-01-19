На Алтае водителя от обвинения в изнасиловании спас видеорегистратор

Уголовное дело об изнасиловании прекратили, а на девицу завели другое - за ложный донос Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского таксиста от тюремного срока за изнасилование спас видеорегистратор! Если бы у мужчины не оказалось записи, его могли бы упечь за решетку на срок до 6 лет. История произошла осенью прошлого года, 27-летняя девушка попросила таксиста подвезти ее до дома.

- У нее не было денег, поэтому она предложила рассчитаться путем оказания интимных услуг, - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района г. Барнаула Ольга Ананина.

От такого щедрого предложения мужчина отказаться не смог. После того, как все произошло, девушка (кстати, замужняя) попросила его купить ей пиво и сигареты. Но тот повел себя не по-джентельменски, и вместо того, чтобы сбегать в ларек, сунул даме пару купюр.

От такого нахальства девушка пришла в ярость, вышла из машины и пнула ее по колесу. Тут уже водитель потерял самообладание, вышел и толкнул ее.

- Гражданка обиделась, позвонила в полицию и сообщила о якобы совершенном в отношении нее изнасиловании, - рассказала Ольга Ананина.

Вот только девушка не учла, что их любовную встречу зафиксировал видеорегистратор. Судя по всему, на него писался звук. В результате уголовное дело об изнасиловании прекратили, а вот на девицу завели другое - по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

- В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, виновной себя в инкриминируемом преступлении признала полностью, поддержала заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, характер и последствия которого ей разъяснены, говорится в решении суда.

В итоге ее приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

- К сожалению, мужчины, действительно, не защищены перед такого рода оговорами. Если некая условная женщина захочет обвинить кого-то, и будет твердо стоять на своей позиции – отбиться от срока ему будет очень сложно. Конечно, опросят соседей, свидетелей, которые могли что-то видеть. Назначат экспертизу, которая поможет установить, было ли половое сношение, если прошло немного времени. Но тут проблема в том, что даже случайные синяки на теле могут быть интерпретированы как насильственные. Поэтому когда удается установить, что обвинение ложное – это скорее исключение из практики, - считает заведующая адвокатской конторой Октябрьского района №1 г. Барнаула Наталья Картушина.