Администрация Барнаула ответила на жалобы горожан по нечищенным тротуарам

Тротуар на Павловском тракте не чистили всю зиму Фото: Анна СЕМИНА

Текущую зиму, к счастью для многих, до сих пор нельзя назвать снежной, тем не менее, в Барнауле полно участков как дорожной сети, так и тротуаров, которые ни разу не чистились и в администрации города ответили на жалобы жителей.

В частности, жалоба была подана на качество содержание тротуаров вдоль четной и нечетной стороны Павловского тракта на участке от улиц Малахова до Георгиева. Речь шла именно о пешеходной части, однако ответ из профильного комитета пришел следующего содержания:

- Содержание улично-дорожной сети города осуществляется МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования. В настоящее время движение транспорта на указанном участке не затруднено.

Ответ администрации

Очень странный ответ, исходя из того, что к заявлению даже были прикреплены фотографии. Подчеркиваем, жалоба была на тротуары и движение транспорта на них никак не может осуществляться. Однако, если же профильный комитет решил ответить по малому Павловскому тракту, расположенному вдоль торговых центров, то там движение как раз затрудненно, так как за зиму там также не чистили и на дороге образовалась колея, которая может угрожать безопасности движения.

Вот так выглядит подход к пешеходному переходу в районе остановки "Магистральная" Фото: Анна СЕМИНА

Пешеходам же приходится опять ходить не там, где им это положено, так как вместо широкого тротуара, который уложили вдоль Павловского тракта минувшей осенью, осталась только узкая тропинка, на которой сложно разойтись, а тянуть ребенка на санках или коляске там и вовсе невозможно.

Так как ответ администрации неудовлетворительный, была подана повторная жалоба.

Нечетная сторона Павловского тракта, где также есть тротуар, но его не чистят Фото: Анна СЕМИНА

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