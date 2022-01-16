47 барнаульцев стали жертвами нового вида мошенничества

Задержание подозреваемых. Скриншот оперативной съемки МВД

35-летнего жителя Новосибирска подозревают в создании новой схемы мошенничества, жертвами которого стали уже почти полсотни жителей Барнаула. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жертвами мошенников становились люди, которые искали работу. В итоге их, якобы, трудоустраивали, но на деле обманом заставляли купить спецодежду.

- По предварительным данным следствия, мошенническую схему организовал 35-летний уроженец Новосибирска. К противоправной деятельности он привлек своих знакомых – граждан в возрасте 29, 32 и 36 лет и 26-летнюю девушку, с которой они совместно проживали, - рассказывают в ведомстве.

Суть обмана заключалась в следующем: злоумышленники выходили на сайты поиска работы под именем несуществующего предприятия по транспортировке, обработке и хранению грузов. Там находили себе жертв, которым предлагали высокооплачиваемую работу в логистической фирме. Однако перед тем, как непосредственно приступить к заданию, необходимо было приобрести спецодежду.

- Сумма во всех случаях была одинаковой – около 6 000 рублей, хотя обычная стоимость данных вещей составляла 300 рублей, - добавляют в полиции.

В итоге потерпевшие забирали товар, а после уже не могли связаться с «работодателями», так как их телефоны были отключены. Таким образом на удочку мошенников попали 47 человек. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Задержание подозреваемых проводилось при силовой поддержке Росгвардии. Двоих поймали в Новокузнецке, когда они уже и там начали свою противоправную деятельность.

Установлено, что у каждого члена банды была своя роль: кто-то представлялся сотрудником фирмы, кто-то был курьером. Во время обысков по месту их проживания было обнаружено 50 сотовых телефонов и 300 сим-карт, а также 45 банковских карт, еще 120 комплектов спецодежды и документация с данными потерпевших, что в свою очередь является доказательством.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Ведется работа по поиску возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

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