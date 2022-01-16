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Происшествия16 января 2022 3:30

47 барнаульцев стали жертвами нового вида мошенничества

Каждый из них потерял около шести тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Задержание подозреваемых. Скриншот оперативной съемки МВД

Задержание подозреваемых. Скриншот оперативной съемки МВД

35-летнего жителя Новосибирска подозревают в создании новой схемы мошенничества, жертвами которого стали уже почти полсотни жителей Барнаула. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жертвами мошенников становились люди, которые искали работу. В итоге их, якобы, трудоустраивали, но на деле обманом заставляли купить спецодежду.

- По предварительным данным следствия, мошенническую схему организовал 35-летний уроженец Новосибирска. К противоправной деятельности он привлек своих знакомых – граждан в возрасте 29, 32 и 36 лет и 26-летнюю девушку, с которой они совместно проживали, - рассказывают в ведомстве.

Суть обмана заключалась в следующем: злоумышленники выходили на сайты поиска работы под именем несуществующего предприятия по транспортировке, обработке и хранению грузов. Там находили себе жертв, которым предлагали высокооплачиваемую работу в логистической фирме. Однако перед тем, как непосредственно приступить к заданию, необходимо было приобрести спецодежду.

- Сумма во всех случаях была одинаковой – около 6 000 рублей, хотя обычная стоимость данных вещей составляла 300 рублей, - добавляют в полиции.

В итоге потерпевшие забирали товар, а после уже не могли связаться с «работодателями», так как их телефоны были отключены. Таким образом на удочку мошенников попали 47 человек. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Задержание подозреваемых проводилось при силовой поддержке Росгвардии. Двоих поймали в Новокузнецке, когда они уже и там начали свою противоправную деятельность.

Установлено, что у каждого члена банды была своя роль: кто-то представлялся сотрудником фирмы, кто-то был курьером. Во время обысков по месту их проживания было обнаружено 50 сотовых телефонов и 300 сим-карт, а также 45 банковских карт, еще 120 комплектов спецодежды и документация с данными потерпевших, что в свою очередь является доказательством.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Ведется работа по поиску возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

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