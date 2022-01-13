«Хотим найти этого фашиста и заглянуть ему в глаза»: в расстрелянном на Алтае табуне было 35 жеребых кобыл

В настоящее уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.167 УК РФ Фото: принтскрин видео.

В Алтайском крае продолжается расследование уголовного дела после расстрела табуна лошадей в Петропавловском районе. Сейчас полицейские направили на экспертизу найденные после расстрела табуна лошадей пули. Если ружье (предварительно установлено, что стреляли из винтовки) окажется зарегистрированным, это приведет к его владельцу.

Трагедия произошла на новогодних каникулах в горной местности между селами Солоновка и Камышенка. О происшествии хозяин погибших животных Николай Дроков заявил 9 января. По его приблизительным оценкам, ущерб составляет около 5 млн рублей.

Сейчас полицейские рассматривают все возможные версии – от хулиганства до мести. Сам владелец животных исключает, что это могли сделать конкуренты или кто-то из местных жителей – у него не было ни с кем настолько плохих отношений. Однако случай уничтожения животных в этом районе происходят не в первый раз – до сих пор виновные установлены не были.

- Там было 35 жеребых кобыл. Хотим найти этого фашиста и заглянуть ему в глаза, - говорит фермер. – Ну и будем дальше жить. У меня есть сын, внуки. Продолжим заниматься хозяйством. Тихим сапом заработаем.

По словам местных жителей, в деревне нет охотников, да и чтобы у кого-то было оружие (тем более винтовка) – никто не знает.

- Стреляли профессионалы, 53 головы – все под лопатку. Кто-то целенаправленно пришел. Может с хозяином проблемы и были, но лошади причем? Да и не думаю, что он сильно с кем-то конфликтовал. Это хороший мужик, с детства его знаю, честно работает. В селе к нему нормально относятся, - рассказал местный житель Сергей Пустовалов

Пока полицейские не называют официальной версии случившегося.

- Назначены все необходимые экспертизы и исследования. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела. Руководитель ГУ дал указание о создании специализированной следственно-оперативной группы, в состав которой вошли сотрудники Следственного управления, уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра Главка, которые окажут помощь Межмуниципальному отделу МВД России «Петропавловский», - рассказали полицейские.

В Госдуме также поставили дело на контроль и пообещали «не дать спуститься дело на тормозах». О случившемся высказался депутат Госдумы Александр Прокопьев.

- По факту массового расстрела лошадей полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств массового уничтожения животных. Благодаря журналистам эта история приобрела широкую огласку не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. В районе, где произошло происшествие, работают журналисты. Их задача - предоставить достоверную информацию о случившемся и рассказать о работе правоохранительных органов, - сказал депутат.

В настоящее уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.167 УК РФ.