Скотоводы, строители, деревообработчики: ученые установили, кем были алтайские афанасьевцы

Раскопки на поселении Нижняя Соору. Фото: Алексея Тишкина

Ученые из Сибири совместно с коллегами из Германии впервые провели раскопки поселений афанасьевцев – первых скотоводов Внутренней Азии. Работы велись в Онгудайском районе и теперь наконец-то можно говорить об их результатах.

- Раскопки носили, с одной стороны, научно-исследовательский характер, а с другой — спасательный. Это уникальное для нашего региона поселение разрушается расширяющимся оврагом, который каждый год уничтожает культурный слой памятника. Наша задача была, прежде всего, идентифицировать этот памятник и сохранить его от дальнейших разрушений, получив максимальное количество научного материала. С немецкой стороны проект возглавлял доктор Тейлор Рандольф Гермес, а с российской стороны руководителем был я, – рассказывает заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ профессор, д.и.н. Алексей Тишкин. — Непосредственно начальником археологической экспедиции и держателем открытого листа являлся профессор нашей кафедры, доктор исторических наук Сергей Грушин.

Афанасьевцы относятся к концу IV — началу III тысячелетия до нашей эры. Были скотоводами. Согласно генетическим исследованиям, имели родственные связи с населением Восточной Европы, а также следы встречаются в Приуралье, Поволжье и немного западнее. Из физических показателей установлено, что они были очень высокими.

Последние раскопки велись на территории археологического памятника Нижняя Соору (Онгудайский район). Общая площадь исследования составила около 36 квадратных метров. Сделанные там находки позволили получить новые знания об их культуре.

Найденные на данной стоянке кости и другие артефакты позволили установить много дополнительных фактов. К примеру, поселение было монокультурным, то есть обнаруженные во время раскопок предметы, относятся исключительно к афанасьевской культуре периода энеолита и ни с кем они не смешаны.

- Поскольку основной культурный слой этой стоянки составляет в среднем 16—20 см, ученые предполагают, что она функционировала в течение длительного времени, - пишут авторы издания СО РАН «Наука в Сибири».

Место, где обитали афанасьевцы, тоже очень интересное: это горная долина, которая сильно продувается и как следствие, зимой снег не задерживается. Поэтому до сих пор в Онгудайском районе можно встретить животноводческие стоянки. Скот может питаться подножным кормом круглый год – это хорошее подспорье. Не надо тратиться на заготовки сена.

А для ученых удобно еще и то, что благодаря суровому климату, костный материал сохранился очень хорошо, а значит, его можно досконально изучить. Другие афанасьевские стоянки не могут этим похвастаться.

Полученные образцы находятся в камеральной обработке. Больше всего найдено костей овец, но вместе с тем установлено, что также разводили крупный рогатый скот. Лошадей не было. Зато встречаются останки диких животных и рыб.

- Афанасьевцы были типичными скотоводами с производящим типом хозяйства. Они практически не охотились, но, по всей видимости, активно занимались собирательством, потому что обнаружены орудия труда, связанные с переработкой растительной пищи, — говорит Алексей Тишкин.

Также были найдены фрагменты керамической посуды и более 800 каменных орудий. При этом среди них очень мало ярко выраженных изделий – наконечников стрел и ножей. Это еще одно свидетельство того, что афанасьевцы использовали медные орудия труда.

Благодаря находкам можно будет также установить, как они питались, из нагаров, оставшихся на посуде, ученые попытаются определить рацион: ели ли афанасьевцы только мясо, либо же присутствовали молочные продукты и т.д. Можно будет реконструировать систему жизнеобеспечения, каких именно овец они разводили, какие при этом применяли технологии.

Еще один сектор для изучения – повседневный инвентарь. Предварительно можно сказать, что афанасьевцы могли заниматься деревообработкой, возможно, плели корзины, делали заборы и даже создавали постройки.

Что касается места раскопок, то работы там полностью завершены, а территория законсервирована. Ученые сделали рекультивацию исследованного участка. Далее следует укрепить обрыв, чтобы прекратилось разрушение. Важные находки после изучения передадут в Национальный музей Республики Алтай.

Справка КП

Раскопки проводились благодаря реализации международного проекта по изучению проблем становления производящего скотоводства на Алтае. Он осуществляется в рамках соглашения между АлтГУ и Институтом эволюционной антропологии им. Макса Планка (Германия). Исследования поддержаны фондом National Geographic.