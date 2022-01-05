Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 1:00

Ракам дадут шанс уехать за границу, а Девам придется заняться здоровьем: астропрогноз по знакам зодиака на 2022 год

Барнаульский астролог Вера Топчеева назвала прогноз по знакам зодиака на следующий год
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой

Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой

Фото: "КП" Архив

Наступающий 2022 год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Астрологический прогноз для знаков зодиака составила барнаульский астролог Вера Топчеева.

- 2022 год обещает принести много интересных моментов, неоднозначных ситуаций и непростых решений, провоцируя перемены и глобальные события в жизненных сферах всех знаков Зодиака, - говорит Топчеева.

Овен

Овен, благодаря своей активности и амбициям, получит преимущества в год Тигра, возрастет их авторитет в социальных кругах, с середины мая обстоятельства складываются наилучшим образом, способствуя общественному признанию, реализации коллективных проектов, появится возможность раскрыть потенциал и добиться успеха в начинаниях.

Телец

Тельцам год принесет немало перемен, важно открыть своё сердце для их принятия, наступило время собирать плоды своей деятельности, и тех, кто планомерно двигался к целям, ждет заслуженный успех, открываются горизонты для переездов и приключений, обретения единомышленников и новых друзей, и выбор решений придется делать по ходу действия жизненной пьесы.

Близнецы

Близнецов начало года настраивает на деловой лад, профессиональные достижения, бизнес-проекты и карьерные устремления будут занимать их умы, даруя перспективные возможности и личностный рост, начиная с лета можно приступать к планированию путешествий, постижению высших наук, расширению границ бизнеса и собственного кругозора.

Рак

Для Раков первая половина года принесет позитивные изменения в личностном плане и развитии бизнеса, в изучении иностранных языков и переосмыслении своих ценностей, дается шанс переезда за границу или освоения новых территорий, вторая половина года потребует мобилизации внутренних сил противостоять искушениям и готовности избавиться от ненужного груза прошлого.

Лев

Львам год Тигра благоволит в самовыражении и личностном развитии, позволяя блистать творческими талантами и завоёвывать популярность публики, рост авторитета способствует успешному ведению бизнеса, привлечению инвестиций, заключению долгосрочных проектов, благоприятное время для создания крепких союзов и достижения поставленных целей.

Дева

Девам следует обратить внимание на собственное здоровье, которое было отодвинуто на задний план грузом трудов и ответственности, до мая лучше действовать по обстоятельствам, опираясь на собственный опыт и достойные доводы оппонентам, поддерживая свой авторитет в партнерском кругу, вторая половина года принесет кардинальные изменения в сфере деятельности и финансов.

Весы

У Весов успешный год в реализации творческих способностей и развитии талантов, их ожидают судьбоносные знакомства и укрепление любовных отношений, а у кого-то и прибавление в семье, возможны перемены в сфере деятельности и выход на качественно новый уровень, важно быть честным с самим собой и проявлять разумность в выборе решений.

Скорпион

Для Скорпионов первая половина года богата перспективами в сфере творчества и самореализации, проявленные таланты обретут свою публику и перейдут в бизнес, процветают отношения с любимыми и детьми, хороший период для создания семьи, вторая часть года потребует внимательного отношения к делам и здоровью, придется хорошенько потрудиться на достойный результат.

Стрелец

Стрельцам открываются радужные перспективы и новые горизонты в учебе, сотрудничестве и поездках, благодаря смелости и активности накопленный багаж знаний удастся перевести в доходную деятельность, исполняются желания, связанные с недвижимостью, семьей, возможен переезд, открытие своего бизнеса, важно выбрать вектор движения вперед и оставить позади ненужный балласт.

Козерог

Козерогам год Тигра поможет достичь успехов в материальном плане, увеличить доход и сохранять стабильность жизненных ценностей, держать авторитет в своем окружении и заключить весьма выгодные контракты, вторая половина года акцентирована на делах семьи, вопросах недвижимости и потребует выдержки и мудрости в выполнении обязательств.

Водолей

У Водолеев непростой год испытаний на прочность и формирования внутреннего стержня, верными советчиками на этом пути будет жизненная мудрость и крепкая система ценностей, следует проявлять разумность в финансовых делах и не растрачивать попусту знания и деньги, с лета начинается гармоничный период в учебе, личных отношениях и наработки выгодных связей.

Рыбы

Для Рыб год начинается с признания и успеха, творческие личности пользуются популярностью и блистают в обществе, удачный период для самореализации, проекты осуществляются с вдохновением, а мечты воплощаются в реальность, следует уделить внимание своему здоровью, особенно душевному, отсекая ненужные иллюзии и обрывая связь со скрытыми манипуляторами.

Общие рекомендации

Как истинный хищник, Тигр символизирует жизненную и физическую силу, смелость, быстроту реакций и внутреннюю мощь, завораживая своей грацией и вызывая вполне заслуженное уважение. А ещё Тигр является символом власти. Поэтому хозяин года будет благоволить в достижении целей амбициозным, активным, отважным в вопросах самовыражения и не боящимся погрузиться в работу людям. Он поможет достичь большого успеха и занять достойное место в обществе тем, кто проявляет смекалку, придерживается стратегических планов и готов к броску в подходящий момент.

Тигры живут небольшими семействами и что примечательно, отношения тигров из одной семьи всегда дружелюбны, они готовы постоять за себя и свой прайд. Так и атмосфера года способствует созданию крепких семей, с хозяином во главе, способным защитить от всего плохого своих близких и проявить благородство души по отношению к ним.

Рожденные в год Тигра, обладают некоторой величественностью, силой духа, остроумием и живостью, природа одарила их настойчивостью, активностью и твердостью характера, что помогает им быть лидерами на протяжении всей жизни и добиваться поставленных целей.

Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой, приоткрываются тайные завесы, просыпаются дремлющие таланты, проявляются творческие способности. Посему год насыщен переменами во всех сферах жизни и чтобы они оказались к лучшему, следует направить трансформацию в нужно русло, смело действуя в выбранном направлении, оттачивая своё мастерство и совершенствуя навыки, покоряя вершины целей и достигая побед.

Интересное