Ракам дадут шанс уехать за границу, а Девам придется заняться здоровьем: астропрогноз по знакам зодиака на 2022 год

Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой Фото: "КП" Архив

Наступающий 2022 год пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Астрологический прогноз для знаков зодиака составила барнаульский астролог Вера Топчеева.

- 2022 год обещает принести много интересных моментов, неоднозначных ситуаций и непростых решений, провоцируя перемены и глобальные события в жизненных сферах всех знаков Зодиака, - говорит Топчеева.

Овен

Овен, благодаря своей активности и амбициям, получит преимущества в год Тигра, возрастет их авторитет в социальных кругах, с середины мая обстоятельства складываются наилучшим образом, способствуя общественному признанию, реализации коллективных проектов, появится возможность раскрыть потенциал и добиться успеха в начинаниях.

Телец

Тельцам год принесет немало перемен, важно открыть своё сердце для их принятия, наступило время собирать плоды своей деятельности, и тех, кто планомерно двигался к целям, ждет заслуженный успех, открываются горизонты для переездов и приключений, обретения единомышленников и новых друзей, и выбор решений придется делать по ходу действия жизненной пьесы.

Близнецы

Близнецов начало года настраивает на деловой лад, профессиональные достижения, бизнес-проекты и карьерные устремления будут занимать их умы, даруя перспективные возможности и личностный рост, начиная с лета можно приступать к планированию путешествий, постижению высших наук, расширению границ бизнеса и собственного кругозора.

Рак

Для Раков первая половина года принесет позитивные изменения в личностном плане и развитии бизнеса, в изучении иностранных языков и переосмыслении своих ценностей, дается шанс переезда за границу или освоения новых территорий, вторая половина года потребует мобилизации внутренних сил противостоять искушениям и готовности избавиться от ненужного груза прошлого.

Лев

Львам год Тигра благоволит в самовыражении и личностном развитии, позволяя блистать творческими талантами и завоёвывать популярность публики, рост авторитета способствует успешному ведению бизнеса, привлечению инвестиций, заключению долгосрочных проектов, благоприятное время для создания крепких союзов и достижения поставленных целей.

Дева

Девам следует обратить внимание на собственное здоровье, которое было отодвинуто на задний план грузом трудов и ответственности, до мая лучше действовать по обстоятельствам, опираясь на собственный опыт и достойные доводы оппонентам, поддерживая свой авторитет в партнерском кругу, вторая половина года принесет кардинальные изменения в сфере деятельности и финансов.

Весы

У Весов успешный год в реализации творческих способностей и развитии талантов, их ожидают судьбоносные знакомства и укрепление любовных отношений, а у кого-то и прибавление в семье, возможны перемены в сфере деятельности и выход на качественно новый уровень, важно быть честным с самим собой и проявлять разумность в выборе решений.

Скорпион

Для Скорпионов первая половина года богата перспективами в сфере творчества и самореализации, проявленные таланты обретут свою публику и перейдут в бизнес, процветают отношения с любимыми и детьми, хороший период для создания семьи, вторая часть года потребует внимательного отношения к делам и здоровью, придется хорошенько потрудиться на достойный результат.

Стрелец

Стрельцам открываются радужные перспективы и новые горизонты в учебе, сотрудничестве и поездках, благодаря смелости и активности накопленный багаж знаний удастся перевести в доходную деятельность, исполняются желания, связанные с недвижимостью, семьей, возможен переезд, открытие своего бизнеса, важно выбрать вектор движения вперед и оставить позади ненужный балласт.

Козерог

Козерогам год Тигра поможет достичь успехов в материальном плане, увеличить доход и сохранять стабильность жизненных ценностей, держать авторитет в своем окружении и заключить весьма выгодные контракты, вторая половина года акцентирована на делах семьи, вопросах недвижимости и потребует выдержки и мудрости в выполнении обязательств.

Водолей

У Водолеев непростой год испытаний на прочность и формирования внутреннего стержня, верными советчиками на этом пути будет жизненная мудрость и крепкая система ценностей, следует проявлять разумность в финансовых делах и не растрачивать попусту знания и деньги, с лета начинается гармоничный период в учебе, личных отношениях и наработки выгодных связей.

Рыбы

Для Рыб год начинается с признания и успеха, творческие личности пользуются популярностью и блистают в обществе, удачный период для самореализации, проекты осуществляются с вдохновением, а мечты воплощаются в реальность, следует уделить внимание своему здоровью, особенно душевному, отсекая ненужные иллюзии и обрывая связь со скрытыми манипуляторами.

Общие рекомендации

Как истинный хищник, Тигр символизирует жизненную и физическую силу, смелость, быстроту реакций и внутреннюю мощь, завораживая своей грацией и вызывая вполне заслуженное уважение. А ещё Тигр является символом власти. Поэтому хозяин года будет благоволить в достижении целей амбициозным, активным, отважным в вопросах самовыражения и не боящимся погрузиться в работу людям. Он поможет достичь большого успеха и занять достойное место в обществе тем, кто проявляет смекалку, придерживается стратегических планов и готов к броску в подходящий момент.

Тигры живут небольшими семействами и что примечательно, отношения тигров из одной семьи всегда дружелюбны, они готовы постоять за себя и свой прайд. Так и атмосфера года способствует созданию крепких семей, с хозяином во главе, способным защитить от всего плохого своих близких и проявить благородство души по отношению к ним.

Рожденные в год Тигра, обладают некоторой величественностью, силой духа, остроумием и живостью, природа одарила их настойчивостью, активностью и твердостью характера, что помогает им быть лидерами на протяжении всей жизни и добиваться поставленных целей.

Водная стихия наступающего года наделяет экстрасенсорными способностями, обостряет интуицию и глубокую связь с природой, приоткрываются тайные завесы, просыпаются дремлющие таланты, проявляются творческие способности. Посему год насыщен переменами во всех сферах жизни и чтобы они оказались к лучшему, следует направить трансформацию в нужно русло, смело действуя в выбранном направлении, оттачивая своё мастерство и совершенствуя навыки, покоряя вершины целей и достигая побед.