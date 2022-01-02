Оттепель продлится около недели. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайский край после морозов придет оттепель. Потепление до +3 ожидается 3 января 2022 года в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Температура -2,-7 гр., местами по югу до +3. В отдельных районах небольшой снег. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, говорится в прогнозе.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Барнауле в это же время будет преимущественно без осадков, в конце дня возможен слабый снег. На дорогах сильная гололедица.

От перепада температур возможно появление сильной сонливости, вялости, апатии. Оттепель продлится около недели. После это снова ожидается небольшое похолодание. В случае снегопадов на дороги выведут максимальное число спецтехники. Также организуют дежурство спецтехники и аварийных бригад для устранения последствий на дорогах в случае порывов на коммунальных сетях.