На Алтае чиновник попался на махинациях при строительстве школы

Он незаконно принял работы на 3,2 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай под суд пойдет чиновник, которого обвинили в служебном подлоге и превышении должностных полномочий после того, как он формально принял работу подрядчика без фактической проверки, пишет республиканский следственный комитет.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя республиканской столицы. Бывший директор управления капитального строительства обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), - рассказали в ведомстве.

Школу на 80 человек в селе Камлак строили в 2018-2019 годах. Контролировать ход работ должно было управление капитального строительства. Руководитель учреждения знал, что работы, отраженные в документах подрядчика, не выполнены, однако подписал документы, на основании которых подрядчику выплатить 3,2 млн рублей.

Несмотря на то, что обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений лишь частично, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.