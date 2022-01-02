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Общество2 января 2022 5:43

На Алтае чиновник попался на махинациях при строительстве школы

Он принял работу подрядчика без фактической проверки
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Он незаконно принял работы на 3,2 млн рублей

Он незаконно принял работы на 3,2 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай под суд пойдет чиновник, которого обвинили в служебном подлоге и превышении должностных полномочий после того, как он формально принял работу подрядчика без фактической проверки, пишет республиканский следственный комитет.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя республиканской столицы. Бывший директор управления капитального строительства обвиняется в совершении должностных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), - рассказали в ведомстве.

Школу на 80 человек в селе Камлак строили в 2018-2019 годах. Контролировать ход работ должно было управление капитального строительства. Руководитель учреждения знал, что работы, отраженные в документах подрядчика, не выполнены, однако подписал документы, на основании которых подрядчику выплатить 3,2 млн рублей.

Несмотря на то, что обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений лишь частично, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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