Алтайские «моржи» провели новогодний забег

Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В субботу, 1 января, Алтайская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи», а проще говоря «моржи», устроили новогодний забег.
Это традиционный новогодний марафон. Его «моржи» провели под девизом «Встречай Новый год Трезво!». Любителям холода предстояло преодолеть маршрут в три километра. Старт был дан от площади Советов. Затем участники отправились до набережной Оби в районе речного вокзала.
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Решились на морозный забег с десятка человек, в том числе один «тигр» - участник в полосатом костюме. Кстати, одетым был не только он. Предводитель белых медведей Александр Зеленецкий также решил полностью не оголяться.
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
После забега на пляже «Водный мир» были организованы новогодние заплывы. Разумеется, тоже трезвые. Другого любители закаливания не признают.
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новогодний забег моржей
Фото: Олег УКЛАДОВ
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