Как барнаульцы отметили новый год

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края запретили новогодние массовые праздники и салюты, но барнаульцы нашли выход – праздник прошел красочно и ярко.

Для сибиряков запрет на что-либо – это не повод отказывать себе в удовольствии, а просто задача со звездочкой. Вот и Новый год явное тому подтверждение. Пусть традиционных салютов на площади Сахарова у главной городской елки и в районах не было, но продажу фейерверков в магазинах не запрещали. Жители краевой столицы скупили огромный арсенал.

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие отправились отмечать 2022-й задолго до его наступления и то тут, то там до речи президента страны не смолкали взрывы, а когда куранты отбили двенадцать, это стало призывом к действиям – горожане массово ринулись хвастаться кто громче бахнет и выше выстрелит.

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Красочные фейерверки не смолкали до глубокой ночи. Можно с уверенностью говорить, что празднование удалось и даже без официальных салютований. А уже этим утром самые активные жители краевой столицы отправились на другие активности – трезвые пробежки, футбол на снегу, катки и многое другое.

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ