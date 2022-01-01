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Общество1 января 2022 7:30

Как барнаульцы отметили новый год

Фейерверки не замолкали до глубокой ночи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края запретили новогодние массовые праздники и салюты, но барнаульцы нашли выход – праздник прошел красочно и ярко.

Для сибиряков запрет на что-либо – это не повод отказывать себе в удовольствии, а просто задача со звездочкой. Вот и Новый год явное тому подтверждение. Пусть традиционных салютов на площади Сахарова у главной городской елки и в районах не было, но продажу фейерверков в магазинах не запрещали. Жители краевой столицы скупили огромный арсенал.

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие отправились отмечать 2022-й задолго до его наступления и то тут, то там до речи президента страны не смолкали взрывы, а когда куранты отбили двенадцать, это стало призывом к действиям – горожане массово ринулись хвастаться кто громче бахнет и выше выстрелит.

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Красочные фейерверки не смолкали до глубокой ночи. Можно с уверенностью говорить, что празднование удалось и даже без официальных салютований. А уже этим утром самые активные жители краевой столицы отправились на другие активности – трезвые пробежки, футбол на снегу, катки и многое другое.

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодний салют в Барнауле 2022

Новогодний салют в Барнауле 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

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