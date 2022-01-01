График движения пригородных поездов изменится в праздничные дни на Алтае

Расписание меняется только на ближайшие дни Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже с 31 декабря изменился график движения пригородных поездов. Подробное расписание подготовили в «Алтай-Пригороде».

Целый ряд пригородных электричек будет отменен, но добавят и дополнительные.

С 31 декабря по 9 января не будет электричек:

№6021 Озерки - Барнаул (отправление в 4.34)

№6101 Депо - Барнаул (отправление в 7.06)

№6020 Барнаул - Красный Боец (отправление в 18.36)

№7105 Заринская - Барнаул (отправление в 6.50).

С 1 января отменяются пригородные поезда:

№6233 Аламбай - Барнаул (отправление в 3.25)

№6001 Озерки - Барнаул (отправление в 5.35)

№6003 Усть-Тальменская - Барнаул (отправление в 6.57)

№6006 Барнаул - Красный Боец (отправление в 6.24)

№6005 Красный Боец - Барнаул (отправление в 10.05)

№6222 Барнаул - Тягун (отправление в 7.31)

№6221 Тягун - Барнаул (отправление в 12.31)

№6111 Барнаул - Ребриха (отправление в 9.04)

№6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 13.38)

2 января в расписании не будет электропоезда №6227 Заринская – Барнаул с отправлением в 14.40.

3 января будет назначен поезд №6001 Озерки - Барнаул с отправление в столицу региона в 5.35 утра. И отменяется №6776/6775 Сузун - Барнаул (отправление в 4.01).

4 и 6 января назначаются поезда сообщением Барнаул-Ребриха и в обратном направлении (№6111/6112). Из столицы региона электричка отправляется в 9.04, а обратно – в 13.38.

Все остальные поезда будут ходить по своему графику, а с 10 января расписание восстановят на привычное.

Дополнительную информацию можно получить в пригородных железнодорожных кассах «Алтай-Пригорода» или по телефону: (3852) 29-21-68.