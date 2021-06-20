На барнаульском кладбище установили памятник гинекологу Надежде Шадриной

Надежда Шадрина. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

К дню медицинского работника в Барнауле на Михайловском кладбище установили памятник известному в Барнауле гинекологу, кандидату медицинских наук Надежде Петровне Шадриной.

В прошлом году ее история ужаснула горожан, показав, какой трагичной может быть старость. Горожанка Анна Шакирова, зайдя к Шадриной по просьбе ее дальних пожилых родственников из Москвы, ужаснулась, увидев старуху с распухшими ногами в груде мусора и тараканов.

- Потом, когда до меня дошло, кто передо мной, я ошалела, - вспоминала Шакирова, поднявшая тревогу в соцсетях. - Когда-то, зайдя в больницу Шинников, я видела королеву в накрахмаленном белом халате, в украшениях, пахнущую элитными духами. Надежда Петровна заведовала отделением, многим помогала, дружбой с ней дорожили, а тут она заживо гнила в квартире, заваленной мусором.

Могила Шадриной. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Я тоже увидела этот ужас. Больные ноги, тараканы и тут же лупа и книга «Культура Византии». Рядом бродили кошки - последняя радость умирающей женщины. Соседи вспоминали, как в последние годы она, задумавшись, с потусторонней улыбкой кормила кошек, голубей… Дома, на полу валялись фотографии ее молодых лет. В шкафу рядом с иконами был бережно поставлен портрет сына Славика, чья преждевременная смерть и подкосила женщину.

- К сожалению, я не подозревал даже, в какой ситуации оказалась моя кузина Надежда, - винился на похоронах Шадриной ее племянник Владимир Шадрин, живущий в другом городе Нужно отдать должное - мужчина, узнав из СМИ о кошмаре, приехал в Барнаул. Но получилось, что на похороны.

На похоронах коллеги Шадриной, ее пациенты вспоминали о сильном характере Надежды Петровны, ее отзывчивости и профессионализме. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

За месяц до кончины, благодаря неравнодушным горожанам, бывшим коллегам Шадриной, соцзащите, в квартире женщины навели порядок, саму ее полечили в больнице, и тогда был момент, обрадовавший всех. Надежда Петровна попросила зеркало и губную помаду. А потом в женский день тихо ушла из жизни. Среди цветов и подарков.

«Кузина шла с видом победительницы»

- Было время, когда вся родня восторгалась сильным характером Нади, - рассказал мне после похорон Владимир Шадрин. - Она проявила немалую волю на пути к своей цели. Трижды поступала в мединститут. Ее приняли лишь тогда, когда она устроилась уборщицей в АГМИ. Зоя Ивановна, матушка Нади, моя тетя, посылала дочери всю зарплату библиотекаря, оставляя себе только на хлеб. В 1965 году, окончив учебу, Надя вернулась в Горно-Алтайск и была принята в гинекологию областной больницы. Я был пятиклассником. Помню, как кузина шла по главной улице с букетом в руках. У нее был вид победительницы. У молодой и талантливой докторши сразу нашлись благодарные пациенты. Однажды в горняцком поселке она спасла от верной гибели роженицу. Пациентка оказалась не простой... Наде позволили в магазине приобрести редкую вещь. Это был модный транзисторный приемник "Спидола". Вся родня заходила подивиться покупке. Случалось мне не раз наблюдать, как Надя отдыхала после дежурств за фанерной перегородкой в избушке у тети Зои. Столик у Нади был завален номерами журнала "Иностранная литература". В комнатке витал аромат дорогих сигарет. Мы разговаривали шепотом, чтобы не потревожить ее сон.

Последний приют

На похоронах коллеги Шадриной, ее пациенты вспоминали о сильном характере Надежды Петровны, ее отзывчивости и профессионализме. Один водитель рассказал, как она не просто помогла его жене, но, увидев неказистую одежду на нем, поехала в магазин и купила приличный костюм.

В этом году дальние родственники и неравнодушные горожане сложились на достойный памятник Надежде Шадриной. Горожанка Анна Шакирова, взявшая на себя хлопоты, заказала его из красивого зеленого камня. На портрете Надежда Петровна - в рабочем халате, белом чепчике. Как-будто осталась на посту…