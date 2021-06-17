Ни на день не прекратили прием

Больница располагает стационаром коечной мощностью 1277 коек

Уже более года мы все живем в условиях пандемии. 2020-й стал годом вызова. Система здравоохранения прошла проверку на прочность, а медики без пре-увеличения стали главными людьми года.

В 2020 году из-за коронавируса часть больниц была перепрофилирована под ковидные госпитали. Пока одни врачи «воевали» на передовой в «красной зоне», другие взяли на себя увеличившуюся в разы нагрузку по обслуживанию «обычных» пациентов. К сожалению, коронавирус не отменил текущие заболевания (а зачастую даже обострял их!) - многим требовалось лечение, которое не терпит никаких отлагательств. Даже в самый сложный период Краевая клиническая больница ни на день не прекратила прием, взяв на себя дополнительную нагрузку 5-й и 12-й городских больниц Барнаула, где были развернуты ковид-госпитали.

О том, как прожили сложный 2020 год врачи Краевой клинической больницы, как справлялись с потоком пациентов, с какими трудностями пришлось столкнуться, как сейчас изменилось их отношение к ситуации, в интервью накануне Дня медика корреспонденту «Комсомолки» рассказала главный врач медицинского учреждения Диана Михайловна Рудакова.

Диана Михайловна Рудакова, главный врач ККБ.

- Диана Михайловна, совсем скоро День медика, который традиционно отмечался каждый год, исключая пандемийный. В этом году удастся отпраздновать и очно поздравить коллег?

- Прошедший год действительно выдался для всего здравоохранения, в том числе и для Краевой клинической больницы, весьма непростым. В связи с пандемией в 2020 году нам не удалось традиционно встретить не только День медицинского работника, но и 70-летие нашей больницы. В этом году, хочется надеяться, удастся поздравить коллег лично.

- Как в условиях пандемии пришлось перестраивать работу больницы, являющейся одной из крупнейших в регионе?

- Время потребовало серьезно перенастроить привычный отлаженный механизм работы большого учреждения для работы в условиях новой коронавирусной инфекции. И в очередной раз Краевая клиническая больница подтвердила звание флагмана в системе здравоохранения Алтайского края. В связи с перепрофилированием многих учреждений в ковидные госпитали наша больница разместила на своих площадях важные отделения других лечебных учреждений, причем параклиническое и анестезиолого-реанимационное сопровождение осуществлялось за счет средств и силами сотрудников Краевой клинической больницы.

Также мы приняли на себя серьезный поток экстренных пациентов, когда возникли эпидемиологические ограничения в системе оказания скорой медицинской помощи. В 2020 году поток экстренных пациентов в больнице увеличился на 35% по сравнению с предыдущими годами. Все это явилось серьезным вызовом для наших сотрудников.

- Ковидных больных вам приходилось лечить?

- Во второй половине прошлого года, в период обострения эпидобстановки, в Краевой клинической больнице открылось временное 120-коечное отделение для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Лучшие врачи, медицинские сестры, санитары выхаживали ковидных пациентов. Очень хочется надеяться, что это отделение в скором времени закроется и мы вернемся в плановый режим.

- Какие новшества были введены благодаря коронавирусу?

- На нашей базе с привлечением наших сотрудников был создан и до сих пор функционирует Региональный дистанционный консультативный центр, осуществляющий консультирование, маршрутизацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией по всему краю.

Отделением экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации за это время совершено более 800 выездов и 150 вылетов в районы и города края. Вывезено почти 1000 пациентов, из них более 160 вертолетом санитарной авиации.

- Все ли направления плановой помощи удалось сохранить в пандемию?

- Несмотря на серьезные эпидемиологические ограничения оказания плановой медицинской помощи в крае, нашей больнице удалось сохранить все ключевые профили медицинской помощи. В условиях круглосуточного стационара пролечено более 25 000 жителей края, выполнено более

24 000 операций. В больнице максимально активизировали оказание медицинской помощи с применением стационарозамещающих технологий, позволяющих снизить риск инфицирования пациентов и персонала. В 2020 году помощь с применением таких технологий была оказана более чем 9,5 тысячи пациентов.

- А что стало с высокотехнологичной помощью, которой всегда славилась краевая больница?

- В связи с переводом значительной части лечебных учреждений края в статус ковидных госпиталей Краевая клиническая больница забрала на себя выполнение их объемов высокотехнологичной помощи. Нашими специалистами в 2020 году выполнено 2395 высокотехнологичных операций (более 100 из них сверх плана).

- Действительно ли краевая клиническая больница продолжает развиваться согласно тем планам, которые были утверждены еще до начала пандемии?

- Да. В тяжелый ковидный год продолжилось оснащение Краевой клинической больницы новой медицинской техникой. За счет всех источников финансирования поступило различного оборудования на сумму более 164 миллионов рублей. Приобретен рентгеновский диагностический цифровой комплекс, две самые современные ультразвуковые диагностические системы экспертного класса. Серьезно обновлено оборудование, используемое для медицинской реабилитации пациентов, в том числе после перенесенных нарушений мозгового кровообращения. Расширен парк наркозно-дыхательной аппаратуры и аппаратов искусственной вентиляции.

- Многие называют медиков главными людьми года. Вы согласны?

- Конечно. Непростой период пандемии нам удалось пройти благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе всего коллектива Краевой клинической больницы. Выражаю всем огромную благодарность!

Поздравляем!

Дорогие работники краевой клинической больницы!

В преддверии профессионального праздника поздравляю вас с Днем медицинского работника. Огромное вам спасибо за нелегкий труд, приверженность к своему делу и самопожертвование.

Мы все продолжаем работать в непростых условиях, связанных с ковидом, что придает еще большую важность, значимость и ценность нашей профессии. Я благодарна судьбе, что мне представилась возможность работать с таким профессиональным, дружным коллективом.

Все это заслуживает самой высокой оценки и уважения. Именно вы своим трудом и опытом помогаете пациентам жить полноценной жизнью.

Спасибо вам за нашу совместную работу, взаимопонимание, поддержку.

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, душевного равновесия, достижения новых профессиональных высот. Пусть в ваших семьях царит добро, уют, гармония.

Диана Михайловна Рудакова,

главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

Справка «КП»

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» - самое крупное учреждение здравоохранения Алтайского края. Основной задачей больницы является оказание высокотехнологичной специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи населению края в амбулаторных и стационарных условиях с применением эффективных медицинских технологий. В стационаре больницы ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов со всего края, проводится более 23 тысяч операций, 10% которых - высокотехнологичные.

Цифры

В краевой больнице работают более 2500 человек, в том числе более 600 врачей и более 900 средних медицинских работников.

Больница располагает стационаром коечной мощностью 1277 коек, краевой консультативной поликлиникой (ул. Ляпидевского, 1) на 1500 посещений в смену и консультативной поликлиникой № 2 (ул. Чехова, 12) на 250 посещений в смену. В структуре стационара развернуты 26 клинических отделений и 33 параклинических подразделения.