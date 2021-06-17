«У дисциплинированного человека больше шансов победить»

Ключевой тренд в онкологии - малоинвазивные органосберегающие операции.

Сегодня в Барнауле стартует большая всероссийская конференция по онкологии. Впервые с начала ковидной эпидемии специалисты отрасли соберутся на Алтае, чтобы обсудить актуальные вопросы по диагностике и лечению рака. В преддверии этого события «Комсомолка» пообщалась с главным врачом Алтайского краевого онкологического диспансера, главным внештатным онкологом Минздрава Алтайского края Игорем Вихляновым - о ключевых трендах в оказании онкопомощи, ее доступности в регионе и важности сотрудничества врача и пациента.

- Игорь Владиславович, судя по программе, конференция обещает быть весьма насыщенной. Это что - своеобразная компенсация за вынужденную длительную изоляцию?

- В общем-то так и есть. В медицине невозможно лечить заочно, точно так же невозможно и учиться лечить на расстоянии. Безусловно, современные тренды в формате телеконсультаций и вебинаров активно проникают и в нашу отрасль, но глобально живое общение специалистов друг с другом, видение технологий собственными глазами заменить невозможно.

В медицине огромную роль играет человеческий фактор. Чем больше знаний у врача по своей специальности, чем больше он умеет и понимает, тем более технологично он сможет лечить. И на таких вот мероприятиях как раз и происходит уникальный обмен опытом и мнениями, который впоследствии позволяет максимально уверенно и эффективно решать даже самые сложные клинические задачи.

А наша нынешняя конференция поистине уникальна. Впервые за всю историю этого мероприятия у нас соберется такое количество специалистов. Только авторских докладов коллег из ведущих онкологических центров Москвы и Санкт-Петербурга запланировано более 25. Мы все соскучились друг по другу, и нам есть чем поделиться.

- Какие ключевые тренды сейчас развиваются в мировой онкологии?

- Ключевая особенность онкологических заболеваний - это их системность, рак поражает многие органы и ткани, а не только то «место», где он возник. Из-за этого и лечение онкопатологий во все времена сопровождалось серьезным «разрушительным эффектом» - в хирургии это обширные операции, в химио- и радиотерапии - тяжелые побочные эффекты от комплексного воздействия препаратов и радиации на организм.

Сегодня главная задача - максимально радикально пролечить опухоль, но в то же время не навредить ничему здоровому. Отсюда и ключевой тренд в онкологии - органосберегающие методики.

- Насколько они доступны для пациентов Алтайского края?

- «Золотой стандарт» современной онкохирургии - например, малоинвазивные эндоскопические методики. Подобные операции широко выполняются и в нашем онкоцентре - при опухолях женской половой сферы, мочевого пузыря, предстательной железы, легких, желудочно-кишечного тракта. Причем за последние 1,2 - 2 года их количество выросло на 30%. Сейчас наша задача - внедрить подобные методики в практику наших коллег из Бийского и Рубцовского онкодиспансеров.

Игорь Вихлянов: «Комплексный и вдумчивый подход к каждому пациенту - залог успеха в лечении онкологических заболеваний».

Настоящая революция сейчас происходит в химиотерапии: в помощь традиционным цитостатикам, которые по своей сути являются мощнейшими клеточными ядами, активно внедряются таргетные и иммунологические препараты, действие которых прицельно направлено на уничтожение только злокачественных клеток.

За последние два года финансирование такого рода лекарств на Алтае выросло в 4 раза, сейчас на подобную терапию ежегодно тратится около 1,5 млрд рублей по федеральной программе, в два раза увеличилось количество используемых схем и расширился перечень показаний.

Как результат, в целом смертность от новообразований в 2020 году сократилась на 5,6%, а смертность от такой проблемной нозологии, как меланома кожи, за год снизилась и вовсе почти на 23%.

Что касается лучевого лечения, то здесь в тренде методы 3-D конформной терапии. Ее особенность в том, что к опухоли подводится максимально высокая доза излучения, при этом эффективно защищаются окружающие здоровые органы и ткани.

На сегодняшний день отдел радиотерапии краевого диспансера соответствует III уровню оснащенности по международным стандартам, что позволяет проводить облучение на уровне развитых зарубежных стран. В прошлом году новые современные ускорители поставили в Бийский и Рубцовский онкодиспансеры. Сейчас все пациенты, кому показана подобная терапия, проходят лечение на «родной земле».

- Кстати, о родной земле - очень много говорится о необходимости повышать доступность онкопомощи: насколько это реально для нашего региона?

- На это нацелена вся программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Одно из ключевых направлений для повышения доступности - это создание сети центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые должны взять на себя часть нагрузки действующих диспансеров в части диагностики онкозаболеваний, лекарственного лечения, диспансерного наблюдения за пациентами, консультационной работы с первичным звеном.

В Алтайском крае уже открыты и успешно работают два таких ЦАОПа - в Камне-на-Оби и в Алейске. Именно благодаря этому в пандемичный год мы пролечили почти на 500 пациентов больше, чем в 2019 году, - и это при том, что несколько наших стационарных отделений, как вы помните, закрывались на карантин.

- И все-таки: новейшие технологии, современные препараты - но рака-то меньше не становится…

- А кто сказал, что человечество вообще в силах его победить? Это же не вирусное заболевание, с которым можно раз и навсегда покончить с помощью тотальной вакцинации, как это произошло с оспой, полиомиелитом и т.п. Не существует волшебной пилюли от рака, во всяком случае - пока не существует.

С каждым годом улучшается диагностика. Вспомните, несколько лет назад аппарат УЗИ можно было найти только в центральных региональных больницах, да и то не во всех. А сейчас они есть в каждой районной поликлинике. Растет оснащенность эндоскопическим, рентгеновским, томографическим и другим тяжелым оборудованием - мы просто научились выявлять рак лучше и раньше.

И да - лечение становится все более эффективным. Статистику по снижению смертности я вам уже привел.

Но не нужно забывать и о важности тесного взаимодействия самих пациентов с врачами. Важно, чтобы люди поверили, что все те возможности и средства, о которых мы не устаем говорить, - это не шутки, а настоящая поддержка. Никто не знает, как это работает, но те, кто настроен бороться, те, кто дисциплинированно выполняет рекомендации лечащего врача (а не тратят драгоценное время и здоровье на лечение сомнительными народными методами!), побеждают чаще и живут дольше.

Поздравляем!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Напряженные рабочие часы, бессонные ночи, полные стресса и требующие мобилизации всех жизненных сил, - именно с такой непростой профессией вы связали свою судьбу. И сегодня в наш профессиональный праздник примите искреннюю признательность за ваш труд, за то, что, несмотря на все перипетии вашей работы, вы не утратили человеческую способность - сопереживать, и профессиональный талант - быть мыслящими и понимающими специалистами.

Пусть этот труд будет не только благородным, но и благодарным! Пусть все пациенты выздоравливают, а ваши близкие всегда поддерживают вас в трудных ситуациях - в этом источник неиссякаемого профессионального энтузиазма медика.

Вы заботитесь о здоровье других, но не забывайте и о своем. Пусть успех и процветание, благополучие и достаток всегда присутствуют в вашей жизни. Стремитесь быть лучшими в своей профессии, чтобы каждый день работа приносила радость и удовлетворение.

И.В. Вихлянов, главный врач КГБУЗ АКОД.