На Алтае депутат застрелил бизнесмена из ружья

Правоохранители продолжают расследование Фото: Олег УКЛАДОВ

13 июня в селе Константиновка Алтайского края во дворе собственного дома обнаружили труп бизнесмена с шестью огнестрельными дробовыми ранениями в грудную клетку. По подозрению в преступлении задержали местного депутата, сообщает источник «Комсомольской правды – Барнаул».

Бизнесмен занимался выращиванием арбузов и арендовал участок у депутата. Он планировал выкупить землю, но все равно откладывал это, поэтому возникали конфликты. Очередная ссора разгорелась утром 13 июня. В итоге депутат шесть выстрелил в грудь своего оппонента из охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга-20». Бизнесмен скончался.

Во время допроса депутат признал вину, мужчину арестовали. Ранее он уже был судим.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Республике Алтай на пороге собственного дома был найден застреленным бийский бизнесмен Алексей Кривошеев. На теле предпринимателя, предположительно, были огнестрельные ранения, а рядом с ним лежал пистолет.