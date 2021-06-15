На Алтае пенсионерка красит дорожные «зебры»

Пенсионерка нестандартно отметила день России. Фото Евгения Плахотина.

Ведро белой краски и самодельная кисть из перчатки. Пенсионерка Надежда Константиновна Небогатова из Бийска нестандартно отметила день России. 69-летняя россиянка вышла на трассу и радостно принялась красить зебру на пешеходном переходе.

- Это - три в одном стакане, - улыбаясь, пояснила женщина соседу Евгению Плахотину, заставшему ее за смелым и благородным занятием. - И доброе дело, и краска не пропала, и работаю на свежем воздухе.

Тезка жены Ленина рассказала любопытному Плахотину, что делала ремонт, осталась краска, и тогда бывший штукатур-маляр намотала перчатку на швабру и ностальгически создала себе работу.

Бывший штукатур-маляр намотала перчатку на швабру

- Увидела, что пешеходный переход еле виден, надела оранжевую майку и покрасила «зебру», затем еще одну,- рассказала женщина соседу.

После этого неугомонная горожанка вошла во вкус и покрасила люки от канализационных колодцев.

О том, что Надежда Константиновна стала звездой в соцсетях, женщина узнала от детей. У самой бийчанки, говорит ее сосед, даже телефона нет.

Горожанка вошла во вкус и покрасила еще и люки от канализационных колодцев

- Я многодетная мама, детей четверо. Они тут же приехали, сообщили, что я знаменитая, знают про мои «зебры» из интернета, - рассказала Надежда Константиновна Евгению Плахотину. – При этом заметила: «Я бы и дальше красила, если бы краска была, мне это в удовольствие».

«Смотрим и чувство гордости за наших русских бабушек, хоть кто-то умудряется найти время покрасить наши дороги», - пишут в сетях комментарии по этому поводу.