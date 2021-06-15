Владислав Вакаев, партия «Новые люди»: Мы создаём образ будущего в Барнауле

Владислав Вакаев

Известный своей политической и общественной деятельностью человек, борец за сохранение и развитие парков Барнаула Владислав Вакаев станет кандидатом от партии «Новые люди» на будущих выборах в Госдуму. Сейчас он руководит организацией, которая занимается возрождением парка «Изумрудный». В своём интервью Владислав Вакаев рассказал, почему выбрал в качестве политической платформы именно Новых людей и каким направлениям работы намерен уделить особое внимание.

— Почему Вы выбрали партию «Новые люди»?

— Новые люди представляют принципиально новый формат работы партии. Не просто критиковать, но и предлагать свои способы решения проблемы, реализовывать их собственными силами. В таком формате я работаю с командой единомышленников последние два года, занимаясь восстановлением парка «Изумрудный». Хотел бы распространить этот опыт и на другие проблемные точки региона.

Более того, Новые люди — это, пожалуй, единственная партия в современной России, ориентированная не на прошлое. К сожалению, подавляющее большинство политиков нашей страны живёт с «повёрнутой назад головой». Кто-то восхищается советским прошлым, кто-то монархией, одни пугают 90-ми, другие ностальгируют по ним. Мало кто занимается разработкой образа будущего. Новые люди начали это делать, и я намерен принять активное участие в этой работе.

— В какой форме Вы намерены изложить свои взгляды?

— В виде книги, которая была издана совсем недавно. У неё красноречивое название: «Барнаул: образ будущего». Многие идеи в ней схожи с тем, о чём говорят Новые люди. В ней звучит ряд предложений как для Барнаула, так и для всего региона. Есть блоки по развитию экономики, инфраструктуры, строительного сектора, присутствует комплекс предложений по модернизации транспортной сферы, восстановлению и развитию зелёных зон, общественных пространств. Естественно, есть предложения по усовершенствованию системы управления и даже бренда города.

В основе книги — идеи целого ряда активных и неравнодушных горожан, архитекторов, урбанистов, общественных деятелей, краеведов, предпринимателей. Эти люди не только видят проблемы города, но и готовы предлагать пути их решения на основе передовых технологий, участвовать в реализации. Эти предложения войдут в программу партии на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание.

— Вы говорили об Алтайском крае во время визита в Барнаул лидера Новых людей Алексея Нечаева и его советника по работе с регионами, экс-мэра Якутска Сарданы Авксеньтьевой. Что можете сказать о встрече?

— Я увидел в Алексее Нечаеве и Сардане Авксентьевой своих единомышленников, неравнодушных и современно мыслящих людей. Мы поговорили о проблемах Барнаула и края в целом, обсудили возможности и наиболее эффективные способы решения этих проблем. Уверен, что многое из того, что прозвучало, у нас получится воплотить в жизнь. Да, большинство наших проблем типичны для российских городов. В их основе хроническая нехватка денег в регионах. Вот почему у нас особый отклик находит идея перераспределения доходов от федерального бюджета в региональные, представленная в предвыборной программе партии «Новые люди» на выборах в Госдуму. Уверен, мы сможем добиться того, чтобы жизнь в российских регионах была достойной.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель — предприниматель Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.