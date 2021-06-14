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Общество14 июня 2021 4:00

«Без химии сейчас не обойтись»: алтайский садовод рассказал, как уничтожить колорадского жука

За один год жука побороть, практически, невозможно
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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От поедания части листа личинками растение болеет

От поедания части листа личинками растение болеет

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Огородники в Алтайском крае стали все чаще жаловаться на нашествие колорадского жука. Причем подлец жрет не только картофель, но и помидоры. Как уничтожить полосатого вредителя, рассказал председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

- Помидоры и картофель из семейства пасленовых. Поэтому колорадский жук не откажется и от помидорной ботвы. Причем листы ест не сам взрослый жук, а его личинки. Прежде всего, победить его можно ручным трудом: с нижней стороны листа нужно убрать яйцекладку, которую образовала взрослая особь, можно сломать листочек и сжечь его или уничтожить «химией». Если помидоров 20-30 кустов, то не так сложно каждое утро или вечер проверять свою плантацию на наличие вредителя, - отметил Владимир Марков.

Если убрать жука вручную не удалось, то в бой вступают ядохимикаты. На сегодня есть достаточно много препаратов, в инструкции подробно пишут, на какой объем они рассчитаны, как разводить.

- Однако стоит знать, что личинки жука уходят в землю до трех метров в глубину и могут находиться в спячке от трех до четырех лет. То есть, победить колорадского жука за один год не получится, - подчеркнул специалист.

Чем опасны колорадские жуки? Они угнетают растения: от поедания части листа растение болеет, так как недополучает питательные вещества. Это может повлиять на качество урожая. Эксперт предупредил, что сейчас – самое лучшее время для борьбы с жуком, так как в условиях тепла и хорошей влажности он быстро размножается.

Сейчас многие делятся народными рецептами против колорада: среди них чеснок, красный перец, древесная зола, но так ли они эффективны?

- Без химии сейчас не обойтись. Я не рекламирую ядохимикаты, но наши производители создают яды с периодом распада от трех до пяти дней. Поэтому вещество распадается и не будет угрожать человеку, - пояснил председатель Союза садоводов России в Алтайском крае.

К слову, колорадский жук – не единственный кто сейчас угрожает растениям. По словам Владимира Маркова, картошку и помидор может поедать луговой мотылек. В настоящий момент он уже атаковал огороды в южной части Алтайского края. Опасен он тем, что бабочки превращаются в гусеницы, а они гораздо прожорливее, чем колорадский жук. Побороть вредителя можно так же - с помощью ядохимикатов.

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