Сбор жимолости в Барнауле 2021: где собирать и сколько это стоит

В Сибири жимолость – это первая ягода. Фото: Анна СЕМИНА

С 10 июня в институте садоводства имени М.В. Лисавенко объявлен сбор жимолости. Где собирать ягоду и сколько это стоит – в материале «КП».

Цена

Цена жимолости для населения самосбором составляет 200 руб. за килограмм. За год ягода подорожала, в 2020-м цена составляла 170 рублей за тот же объем.

Где собирать ягоду

В Барнауле сбор ягоды ведется в поселке Садоводов на Змеиногорском тракте, 120, ЭПО №2. Туда можно добраться на автобусах № 104, 118 от пл. Спартака № 33, 51 до остановки «Поселок Садоводов».

Время сбора – с 7.30 до 11.00 часов ежедневно.

В Новоалтайске ягоду собирают на ул. Плодопитомник, 4, ЭПО №3.

Время сбора с 6.00 до 12.00 часов ежедневно.

Какой урожай в этом году

Всего в институте садоводства растет около 15 гектаров жимолости.

– Сортов достаточно большое количество. Есть участки, где в первую очередь подошла у нас сладкая ягода, есть сорта с небольшой горчинкой, но, в принципе, эта горчинка нисколько не портит ягоду, а в продуктах переработки намного лучше она себя раскрывает, и продукты становятся намного вкуснее. В Сибири жимолость – это первая ягода, очень полезная, тем более она у нас без ядохимикатов. Нам нужно всем обязательно её употреблять, – рассказал «Вести Алтай» Александр Канарский, руководитель отдела НИИСС ФГБНУ ФАНЦА.

В садоводстве рассказывают, что в этом году ягода немного мельче, чем обычно.