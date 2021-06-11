Зрелищная гонка: ралли «Шелковый путь» впервые пройдет через Алтайский край

Ралли стартует 1 июля в Омске, а завершится 11 июля в Улан-Баторе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 по 11 июля состоится российский этап ежегодного международного ралли «Шелковый путь». Часть маршрута впервые пройдет через Алтайский край и Республику Алтая. О том где, можно увидеть именитые экипажи и почему гонка – ярчайшее событие для региона на пресс-конференции 11 июня рассказал Александр Чернюк, представитель ралли.

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Ралли стартует 1 июля в Омске, а завершится 11 июля в Улан-Баторе. Участники преодолеют несколько разных этапов общей протяженностью более 5 тысяч километров. Участники из более чем 40 стран выставляют лучшую гоночную технику –это мотоциклы, квадроциклы, внедорожники и конечно же, грузовики. Маршрут соединит две страны – Россию и Монголию – и пройдет через города: Омск – Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – Улгий – Ховд – Алтай – Баянхонгор – Улан-Батор

Один из спецучастков популярного ралли расположится недалеко от Барнаула – у села Рассказиха Первомайского района. По планам гонщики будут выезжать из Новосибирска и окажутся в Рассказихе 3 июля. Ориентировочный старт в 10 утра. Участники будут отъезжать по одному. В итоге все пилоты отправятся до часа дня. Ожидается, что средняя скорость грузовиков составит 110 км/ч, а джипов - 120 и 130 км/ч.

– Алтайский спецучаток является одним из самых сложных в связи с обеспечением безопасности. Его протяженность – 132 километра. Начинается в селе Рассказиха, проходит через такие населенные пункты как Малая Речка, Нижняя Петровка, Листвянка, затем поселки Многоозерный, Боровлянка и финиш в селе Акутиха, – отметил Александр Чернюк.

На протяжении этого маршрута будет 70 контрольных пунктов, движение обычного транспорта временно ограничат, исключат выход людей на дорогу.

Почему не стоит пропускать ралли

Об участии в ралли заявили около 100 экипажей, среди нихтоповые пилоты, поэтому ралли точно будет зрелищным. Гости увидят различную технику, начиная от мотоциклов, заканчивая большими грузовиками. В числе фаворитов - легендарная команда «Камаз-мастер».

Организаторы приглашают посмотреть гонку всех желающих. Гости могут приехать в Рассказиху, Акутиху или Боровлянку.

–В Боровлянке трасса сделана таким образом, что не заходит в деревню, а проходит по околице. В этом месте практически не будет ограничения скорости (до 150 км/ч). Там можно будет посмотреть самую зрелищную часть – отметил Александр Чернюк.

Он добавил, что не менее интересен старт гонки и ее финиш.

– На финише можно будет увидеть эмоции людей, посмотреть, как они выглядят после гонки. – говорит Александр Чернюк. – Также не менее любопытно состояние техники, потому что пилоты ехали на КамАЗах со скоростью 90-100км/ч. Соответственно, машины пострадают. Грязь, поврежденные бампера - некоторым будет интересно взглянуть на это.

Что известно о ралли «Шелковый путь»

Это всемирно известное ежегодное соревнование, которое проводят с 2009 года. Название подчеркивает евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона.

Участники – команды мирового уровня: Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, КамАЗ-мастер, Mammoet Rallysport, HINO TEAM SUGAWARA, МАЗ-СПОРТавто, X-raid team, Toyota Gazoo racing, SNAG RACING, отмечает пресс-служба правительства РФ.

Среди пилотов – неоднократный призер «Шелкового пути» Владимир Васильев, победитель 2018 года Язид Аль-Раджи, победитель 2019 года Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призер «Шелкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк и другие.

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