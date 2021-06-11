«Слабонервным не ходить»: в Барнауле прошла премьера балета «Вий»

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Штормит от восторга. Слабонервным не ходить»: написала после просмотра нового балета «Вий», который поставили в барнаульском музыкальном театре, министр культуры края Елена Безрукова.

К слову сказать, на премьере был губернатор Виктор Томенко. По словам министра культуры, спектакль произвел на него также хорошее впечатление.

Второй премьерный показ состоится в пятницу, 11 июня. Для Барнаула это особенное событие, ведь балеты в музкомедии не ставили с 1960-х годов прошлого века, со времен балета «Эсмеральда» Ц. Пуни в постановке Николая Громова.

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мистика балета как искусства недосказанности очень точно переплетена с мистикой Н. В. Гоголя, со страниц которого вышли Панночка и Хома Брут, история любви-смерти, одуряюще запретных отношений, которые неотличимы от морока и ночного кошмара, - пишет о постановке сайт культура.рф.

Над постановкой трудилась постановочная группа — балетмейстер Игорь Мусухранов, режиссер Константин Яковлев и художник Геннадий Осташов.

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошла премьера балета «Вий». Фото: Олег УКЛАДОВ