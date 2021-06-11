Государство выплатит алтайскому экс-чиновнику почти миллион рублей за незаконное привлечение по уголовному делу

Алексей Белобородов Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший управделами при губернаторе Алтайского края Алексей Белобородов потребовал выплатить ему компенсацию в размере около 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает портал «Толк».

- 4 июня 2021 года Алтайский краевой суд постановил выплатить бывшему управделами губернатора края Алексею Белобородову почти 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Ранее прокурор региона уже принес ему официальные извинения, - пишет издание.

В 2017 году экс-чиновника подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Белобородов приобрел для служебных нужд три дорогостоящих «Мерседеса» почти за 20 млн рублей без проведения тендера. Его отстранили от работы, в конце следующего года дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Правда, по другому делу – о взяточничестве и растрате – он все-таки был осужден. Однако в колонии провел всего два месяца – ему зачли период, проведенный в СИЗО и домашний арест.

После того, как Белобородов вышел из колонии, он решил добиться реабилитации по делу о «Мерседесах.

- В 2021 году экс-управделами обратился в суд с заявлением о возмещении 3 млн 69 тыс. рублей, в том числе 1 млн 660 тыс. рублей утраченного заработка за время следствия (год с небольшим), а с учетом инфляции — 1 млн 847 тыс. рублей. Также реабилитированный потребовал возместить ему затраты на услуги адвокатов Олега Горохова и Виктора Чумакова в размере 750 тыс. рублей и 350 тыс. рублей, а всего с учетом индексации — 1 млн 223 тыс. рублей, - пишет «Толк».

Требования были удовлетворены частично (он просил 1, 8 млн рублей), в итоге, уже в апелляционной инстанции, Алексею Белобородову постановили выплатить 570 тыс. рублей в качестве утраченного заработка и компенсацию на услуги адвокатов в размере 404 тыс. рублей - в общей сложности всего в пользу экс-чиновник взыскали 978 тыс. рублей.

Он намерен обратиться в кассацию. Также не исключено, что мужчина подаст иск о компенсации нанесенного морального вреда.