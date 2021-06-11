Детский отдых по карману: как на Алтае возвращают кешбэк за путевки в лагеря Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июня в Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Все загородные лагеря прошли строгую приемку, провели акарицидную обработку, поэтому родители могут не волноваться – безопасность для их детей обеспечена на высшем уровне. В некоторых лагерях уже начались заезды. Смены в этом году будут длиться от 14 до 21 дня – в зависимости от лагеря и условий пребывания в нем.

– В этом году программы в лагерях будут очень интересные и насыщенные, – обещает заместитель министра Министерства образования и науки Алтайского края Галина Синицына. – Мы применим опыт, который был наработан во время пандемии.

Кешбэк: сроки действия программы

Приятной новостью этого лета стала возможность получить кешбэк за путевку в детский лагерь. Программа субсидирования заработала 25 мая и продлится до 15 сентября.

Сумма возврата

Согласно правилам программы кешбэка, родители могут возвратить 50% от стоимости путевки. Многие задаются вопросом – сколько составит кешбэк, если часть стоимости путевки была компенсирована, например, из краевого бюджета.

– В таком случае родители могут вернуть половины той суммы, которую доплачивают самостоятельно, – рассказывают в Министерстве образования региона.

Какие лагеря участвуют в программе

В программе кешбэка участвуют 45 загородных лагерей Алтайского края. Чтобы получить компенсацию, нужно, собственно говоря, купить путевку. Будьте внимательны, не все лагеря региона участвуют в программе кешбэка. Как правило, эта информация указана на сайте лагерей. Также найти ее можно на сайте туроператора, с которым лагерь заключил соглашение по участию в программе кешбэка.

Что делать, если купили путевку заранее

Изначально программа кешбэка предусматривала возврат за путевки, купленные с 25 мая. Однако вскоре были внесены некоторые изменения.

– Получить компенсацию могут и те, кто купил своим детям путевки в лагеря раньше. Даже если путевка была куплена в прошлом году, но из-за отмены сезонов перенесена на это лето, за нее тоже можно оформить кешбэк, – говорит Галина Синицына.

Сделать это можно будет после 15 июня через сайт «Госуслуги», где нужно заполнить соответствующее заявление и внести в него некоторые реквизиты из договора и чека об оплате.

– Никаких сложностей возникнуть не должно. Все моменты, связанные с заполнением данных, будут предельно ясны и не составят сложностей. После этого заявление будет автоматически рассмотрено и родители получат кешбэк на указанный счет, – говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края.

Если ребенок внезапно заболел и не поехал в лагерь

Всякое может случиться. Если ребенок заболел, что в таком случае будет с путевкой и уже возвращенным кешбэком за нее? При предъявлении медсправки родитель вправе аннулировать путевку и вернуть за нее деньги. Но при этом обязан вернуть и компенсацию – кешбэк будет автоматически списан с карты «Мир».

Детский отдых по карману: как на Алтае возвращают кешбэк за путевки в лагеря Фото: Олег УКЛАДОВ

Что нужно знать о кешбэке за отдых в лагере

– Родители могут вернуть 50% стоимости путевок в детские лагеря, но не более 20 тысяч рублей за одну путевку. Ограничений по количеству путевок нет. Если вы покупаете путевку нескольким своим детям, то можете вернуть кешбэк за каждого. Также ребенок может поехать на любое количество сезонов и за каждый получить кешбэк.

– Кешбэк можно вернуть только за путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

– Ребенок может поехать в лагерь в любой регион России. Главное условие для получения кешбэка – лагерь должен участвовать в соответствующей программе. Проверить это можно на сайте мирпутешествий.рф.

– Если вы уже получали кешбэк за отдых в России, то поймете, что оформление компенсации за лагеря происходит по той же схеме. Главное условие – использование карты «Мир».

– Кешбэк возвращается через 5 рабочих дней после его оформления в случае, если путевка была куплена после 25 мая.

Подсказка «КП»

Как получить кешбэк

Памятка для тех, кто купил путевку до 25 мая 2021 года

Подавать заявление на получение кешбэка можно с 15 июня!

Дождитесь завершения смены в лагере

Зайдите на сайт «Госуслуги»

В личном кабинете оформите заявление на возмещение части оплаченной путевки

Укажите реквизиты карты «Мир»

Внесите реквизиты из чека и договора

Ждите, когда 50% от оплаченной за путевки суммы вернется на карту «Мир». Деньги придут не ранее чем через месяц

Памятка для тех, кто купил путевку после 25 мая 2021 года

Зайдите на сайт zayavka22.ru

Во вкладке «Лагерь» выберите нужный вам лагерь

После этого вам на электронную почту придет письмо о подтверждении полученной субсидии

Вернитесь на страницу выбранного лагеря

Перейдите на сайт туроператора, с которым лагерь заключил соглашение по участию в программе кешбэка (если лагерь работает по системе кешбэка без туроператора, то следует сразу перейти во вкладку на сайт банка)

Оплатите через карту «Мир» родительскую долю

После этого вам на электронную почту придет письмо о подтверждении оплаты

Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней

В офисе лагеря оформите договор

Правительство Алтайского края держит на контроле эту ситуацию. В регионе действует краевая горячая линия по вопросам детского отдыха: 8-961-983-9920.