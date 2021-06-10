В Барнауле мужчину отправили в колонию строго режима за украденный торт

Торт вернули в магазин. Фото: Анастасия Веселуха.

В Барнауле молодой человек похитил торт – захотелось сладкого, а денег не оказалось. Ворвался в магазин, схватил с прилавка самый аппетитный и бросился наутек.

- Стой, вернись, отдай торт! – кричали ему в след продавцы, а одна из женщин даже бросилась за ним в погоню, но жулик оказался быстрым и скрылся за гаражами.

По дороге ей встретился мужчина с ребенком, который поинтересовался, что случилось. Женщина поделилась своим горем. Спустя несколько минут этот мужчина завел в кондитерскую похитителя торта.

- Тот вернул кондитерское изделие и принес свои извинения. А задержавший его мужчина, не желая быть замеченным, ушел. Похититель убежал из магазина, не дождавшись приезда сотрудников полиции, - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.

Это произошло еще в мае прошлого года, а на днях суд вынес решение. Его осудили по ч.3 ст.30, ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж). В судебном заседании молодой человек вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Но суд отправил его в колонию строгого режима почти на два года! Туда, где отбывают наказание убийцы, рецидивисты и насильники.

Как пояснила помощница прокурора, такое строгое решение связано с учетом предыдущих "заслуг" вора и имевшихся судимостей. Приговор вступил в законную силу.