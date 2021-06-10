Алтайские врачи рассказали, как защитить зубы от кариеса и почему не нужно бояться стоматологов

К специалистам следует минимум один раз в полгода. Фото: минздрав Алтайского края

В начале июня празднуют международный день борьбы с кариесом. Это заболевание встречается у 98% взрослых людей. Алтайские врачи рассказали, как защитить свои зубы и в какой момент нужно обращаться за помощью к специалистам.

Как избежать кариеса

Кариес – самое частое стоматологическое заболевание, основная причина разрушения и потери зубов. На ранних стадиях он протекает бессимптомно. К тому же бывают скрытые полости в которых заметить его сложно. Стоматологи отмечают, что укрепить здоровье эмали поможет целый комплекс профилактических мероприятий.

– Человеку кажется, что у него все хорошо и он обращается к врачу только когда появляются болевые ощущения. Некоторые думают, что все пройдет само, а в итоге все заканчивается более серьезными заболеваниями, например, пульпитом, пародонтитом. Они требуют более длительного лечения и прогнозы для дальнейшего существования зуба снижаются, – рассказала Елена Дегтярева, врач стоматолог-терапевт.

Кариес появляется из-за совокупности нескольких факторов. Важно, как питалась мать ребенка, чем его кормила и научили ли родители малыша правильно чистить зубы. Следует уделять много внимания и молочными зубам, с детства не злоупотреблять сладким.

– Углеводы способствуют фиксации налета на зубах. При приеме жесткой пищи, наоборот, происходит механическое очищение налета, например, когда грызем яблоко или морковку, – добавила специалист.

Простая профилактика

Бактерии вырабатывают органические кислоты, которые растворяют твердые ткани. Главная мера профилактики кариеса - тщательная гигиена полости рта, сбалансированное питание. Чистить зубы нужно минимум два раза в день, не помешают ополаскиватели для полости рта

Кроме того, не стоит забывать, что жителям Алтайского края стоматологи помогут бесплатно. Затягивать с визитом в больницу не стоит. Пациента осмотрит врач, дадут советы по профилактики, начнут правильно чистить зубы и соблюдать гигиену. Кроме того, по полису ОМС проведут чистку, результат будет на лицо. В минздраве региона напомнили, что приходить к специалистам следует минимум один раз в полгода.

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