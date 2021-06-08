На Алтае пенсионер зарубил знакомого, который выменял его месячный запас продуктов на спиртное

Дело возбуждено по статье об убийстве. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 66-летний пенсионер жестоко расквитался со своим знакомым, который украл у него месячный запас продуктов. Мужчина взял топор и без лишних слов расправился с обидчиком, ударив его несколько раз по голове. До этого они вместе распивали спиртное. О расследовании уголовного дела рассказали в региональном следственном комитете.

Все произошло в селе Нижнеозерное Усть-Пристанского района. Одному из местных жителей пришла в голову идея – обменять продукты знакомого пенсионера на выпивку. В итоге 50-летний мужчина так и сделал, а для компании позвал с собой приятеля, который вел весьма сомнительный образ жизни и жил в сарае. Выменянное на продукты спиртное они принесли в дом к пенсионеру и стали пить втроем.

Вечером 6 июня алкоголь закончился. Тогда хозяин квартиры предложил гостям принести еще выпивки. Вот тут-то и выяснилось, что пили они за счет хозяина дома и тот, соответственно, остался без месячного запаса продуктов. Ранее отбывавший наказание пенсионер выгнал одного из мужчин, а инициатора товарного обмена обвинил в «крысятничестве».

Несмотря на ссору, обворовавший пенсионера мужчина и не думал уходить из гостей. Прилег отдохнуть на диван, но в этот момент хозяин схватил топор и ударил его несколько раз по голове и в область шеи. Утром собутыльник, которого прогнали, вернулся в дом. Перед ним предстала страшная картина - тело приятеля лежало в крови и со страшными ранами. Хозяин дома признался, что это сделал он. Мужчина выбежал из дома и позвал на помощь. Сейчас пенсионеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство.