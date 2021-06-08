На Алтае осудили капитана «Барракуды», попавшей в шторм у Барнаула

Во время водной прогулки по Оби поднялся штормовой шквалистый ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор капитану-механику и владельцу судна Барракуда-1, которое в июне 2018 года попало в шторм, а затем село на мель, в результате чего пострадали 40 человек. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Как установили следствие и суд, 23 июня 2018 года гендиректор ООО «Барнаульский Речной Флот» из-за неблагоприятных погодных условий получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на речные прогулки по Оби на судне Барракуда-1.

– Генеральный директор ООО «Барнаульский Речной Флот», несмотря на запрет диспетчера и зная о том, что заявленные погодные условия будут представлять реальную опасность для жизни и здоровья граждан, с целью извлечения дохода дал капитану-механику судна Барракуда-1 обязательные для исполнения указания об осуществлении перевозки пассажиров по реке Обь, – подчеркнули в ведомстве.

Судно после ЧП. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте

Вечером на баржу-веранду судна Барракуда-1 сели 72 человека, в том числе двое детей в возрасте до шести лет. Во время водной прогулки по Оби поднялся штормовой шквалистый ветер, из-за которого судно с баржей-верандой с пассажирами отбросило на опору автомобильного моста. В результате ЧП швартовые тросы, соединяющие Барракуду-1 и баржу-веранду, разорвались. После этого баржу-веранду, на которой находились пассажиры, продолжило сносить вниз по течению реки, пока она не села на мель.

В результате произошедшего 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе один из пассажиров - тяжкие..

Центральный районный суд Барнаула признал капитана и судовладельца виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Судно после ЧП. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте

Капитана-механика приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Судовладельцу назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в свою законную силу.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о шторме, который накрыл Барнаул 23 июня 2018. В тот день краевую словно парализовало – дороги заблокированы поваленными деревьями, долго приходили сообщения о последствиях шторма. Стихия, в том числе, застигла врасплох людей, отправившихся на прогулочных кораблях по Оби.

Судно после ЧП. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте

В городе из-за упавших деревьев некоторое время было затруднено движение по ряду улиц. В Затоне повреждены кровли шести домов. Также были повреждены линии электропередач, выведены из строя четыре подстанции. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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