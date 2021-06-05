Вынуждены вымаливать квартиры: алтайские сироты пожаловались Бастрыкину на чиновников

Правительство Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские сироты пожаловались главе следственного комитета, что годами не могут получить положенное по закону жилье, вынуждены вымаливать его у чиновников.

- В приемную поступают обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с жалобами на нерешенные жилищные проблемы, порой откровенное равнодушие и бездействие органов власти, - пишет ведомство

Александр Бастрыкин неоднократно заявлял, что задача правоохранительных органов – пресекать мошенничество, должностные злоупотребления и халатность при обеспечении детей-сирот жильём и привлекать виновных к ответственности по всей строгости закона.

Теперь глава следкома намерен провести личный прием граждан и выслушать их.

Напомним, в прошлом году на Алтае за счет федерального бюджета приобрели 222 квартиры, а должно быть 757. За счет регионального бюджета куплено 74 из 170. Местные чиновники не смогли освоить около 700 млн рублей – деньги вернулись в федеральный бюджет. В связи с этим министру ЖКХ и строительства региона генпрокуратура вынесла представление.

- Лучше сами примите меры в отношении своих подчиненных, чтобы мы не принимали их за вас и в отношении вас, - сказал алтайскому министру Ивану Гилеву заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.