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Звезды4 июня 2021 8:54

Григорий Лепс презентовал написанную барнаульским музыкантом песню

Автор назвал композицию в честь города, в котором сейчас проживает
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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По словам автора, это очень спокойная песня, похожая на советскую музыку. Кадр телемарафона «Герои нашего времени» на "RU.TV"

По словам автора, это очень спокойная песня, похожая на советскую музыку. Кадр телемарафона «Герои нашего времени» на "RU.TV"

Известный барнаульский композитор, поэт и исполнитель Лев Шапиро вновь написал песню для суперзвезды российской эстрады - Григория Лепса. Накануне певец презентовал новую композицию под названием «Москва» в эфире телемарафона «Герои нашего времени».

Текст песни поистине завораживает: красота улиц, золото храмов, перемены в судьбе. Именно в Москве сейчас проживает Лев Шапиро. В припеве автор обращается к любимому городу и говорит ей: «Привет»:

«…Привет!

С тобой знакомы тыщу лет,

И без тебя мне жизни нет,

И я спешу сказать тебе, Москва:

«Привет!»

Я обойду весь белый свет,

Но я вернусь сказать: «Привет,

Привет тебе, Москва...»

Как ранее рассказывал Лев Шапиро «Вестям22», идея песни родилась еще несколько лет назад, но лишь в прошлом году Лепс послушал этот материал. По словам автора, это очень спокойная песня, похожая на советскую музыку времен 1950-ых годов.

- Тихая, советская песня. И он в конце там немножечко посвистел, много раз в советской песне такие приёмы были. Я как будто унёсся на какое-то количество лет назад. И он там совсем не свой, но в этом есть какая-то фишка. По-доброму у него получилось, - отметил Лев Шапиро.

Кстати, это уже не первая песня нашего земляка, которую Григорий Лепс берет в свой репертуар. Пожалуй, самым популярным хитом является «Самый лучший день». Также его песни многие слышали от таких исполнителей как Лолита, Михаил Шуфутинский, Emin и «Хор Турецкого».

Тем временем, еще один барнаульский автор покорил отечественные музыкальные чарты. В мае песню нашего земляка Евгения Трофимова, который в свое время дошел до финала «Новой фабрики звезд», спел известный дуэт HammAli & Navai. Трогательная мелодия в миг покорила сердца слушателей и завоевала первые места по количеству прослушиваний на многих музыкальных площадках. По словам Евгения, это был его первый опыт сотрудничества с артистами такого масштаба.

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