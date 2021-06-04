Григорий Лепс презентовал написанную барнаульским музыкантом песню

По словам автора, это очень спокойная песня, похожая на советскую музыку. Кадр телемарафона «Герои нашего времени» на "RU.TV"

Известный барнаульский композитор, поэт и исполнитель Лев Шапиро вновь написал песню для суперзвезды российской эстрады - Григория Лепса. Накануне певец презентовал новую композицию под названием «Москва» в эфире телемарафона «Герои нашего времени».

Текст песни поистине завораживает: красота улиц, золото храмов, перемены в судьбе. Именно в Москве сейчас проживает Лев Шапиро. В припеве автор обращается к любимому городу и говорит ей: «Привет»:

«…Привет!

С тобой знакомы тыщу лет,

И без тебя мне жизни нет,

И я спешу сказать тебе, Москва:

«Привет!»

Я обойду весь белый свет,

Но я вернусь сказать: «Привет,

Привет тебе, Москва...»

Как ранее рассказывал Лев Шапиро «Вестям22», идея песни родилась еще несколько лет назад, но лишь в прошлом году Лепс послушал этот материал. По словам автора, это очень спокойная песня, похожая на советскую музыку времен 1950-ых годов.

- Тихая, советская песня. И он в конце там немножечко посвистел, много раз в советской песне такие приёмы были. Я как будто унёсся на какое-то количество лет назад. И он там совсем не свой, но в этом есть какая-то фишка. По-доброму у него получилось, - отметил Лев Шапиро.

Кстати, это уже не первая песня нашего земляка, которую Григорий Лепс берет в свой репертуар. Пожалуй, самым популярным хитом является «Самый лучший день». Также его песни многие слышали от таких исполнителей как Лолита, Михаил Шуфутинский, Emin и «Хор Турецкого».

Тем временем, еще один барнаульский автор покорил отечественные музыкальные чарты. В мае песню нашего земляка Евгения Трофимова, который в свое время дошел до финала «Новой фабрики звезд», спел известный дуэт HammAli & Navai. Трогательная мелодия в миг покорила сердца слушателей и завоевала первые места по количеству прослушиваний на многих музыкальных площадках. По словам Евгения, это был его первый опыт сотрудничества с артистами такого масштаба.

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