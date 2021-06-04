Минприроды Алтайского края: ситуация с популяцией дичи не критичная

Охотники не рады новым правилам добычи дичи Фото: Олег УКЛАДОВ

По всем понятным причинам в 2020 году весенняя охота в Алтайском крае была запрещена. Так что любителям добычи дичи пришлось потерпеть, прежде чем они получили очередное разрешение. Об итогах прошедшего сезона и как перерыв сказался на численности гусей и уток, рассказали в минприроды региона.

Охоту ограничили

Помимо новых вводных данных по коронавирусу, с которым ранее нам не приходилось сталкиваться, в 2020 году специалистам ведомства пришлось реагировать на нововведения законодательства, которые спускает федеральное министерство природных ресурсов и экологии. А это, как оказалось, головная боль не только для чиновников, но и непосредственно для охотников. Все чаще надо следить за повесткой и за изменяющимися обстоятельствами, иначе – штраф или того хуже – уголовное дело за браконьерство.

- До этого правила охоты они не менялись практически десять лет, а новые вступили в силу с 1 января 2021 года, - говорит замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Кроме того, перед началом сезона была проведена масштабная работа, которая позволила отрегулировать правила охоты непосредственно на территории региона. Если бы этого не произошло, то в крае действовали бы общероссийские нормативы.

- По согласованию с Росприроднадзором, представителями научного сообщества, а также с общественным советом при минприроды нам удалось согласовать несколько щадящий режим весенней охоты в Алтайском крае. Мы настояли на том, что, прежде всего, необходимо рассматривать вопрос с точки зрения сохранения биологического разнообразия субъекта, - добавляет специалист минприроды.

Так, в этом сезоне на территории Алтайского края были выделены три зоны: южная (в нее вошли семь районов, охота была открыта с 1 по 7 апреля), северная (13 районов, охота шла с 7 по 16 апреля) и так называемая «третья зона», которая касалась в целом охоты на боровую и водоплавающую дичь (с 27 апреля по 6 мая).

- Таким образом, на гуся можно было охотиться только на территории 20 районов из 58 возможных, - говорит Катернюк.

Помимо ограничений по срокам, ввели в работу отдельный список водных объектов, на которых охота запрещена - это места гнездования или отдыха водоплавающей миграционной дичи. Туда были включены более чем 50 озер и рек. А охота на селезня утки разрешалась только с использованием живой подсадной утки.

- В целом, этот сезон признан состоявшимся. Всего было выдано около восьми тысяч разрешений. При этом на охоту в Алтайский край приезжали не только с соседних субъектов, но и из Европейской части страны, - добавляет специалист.

Никаких серьезных ЧП за этот период выявлено не было, а вот административных правонарушений зафиксировано более 80 и тут речь идет непосредственно о правилах охоты. К примеру, запрещено добывать дичь с подхода, преследовать животных с применением технических средств и с заряженным оружием и т.д. Такие моменты устанавливают специально сформированные оперативные группы. Вместе с тем, они зарегистрировали несколько фактов браконьерства на представителей копытных.

Закономерность не выявили

Кстати, в предыдущие годы в Алтайском крае уже применяли практику отмены весенней охоты. А в интернете даже сейчас появляются петиции на полный запрет. Эко-активисты аргументируют это тем, что именно весной птицы занимаются выведением птенцов и давать разрешения на их отстрел, как минимум не гуманно. Однако, как показала практика, недостатка в животных ресурсах в регионе нет. И опять же, минприроды выделяет уже конкретные водоемы, где утки и гуси гнездятся. Да, со временем их будет становиться все больше, но в крае тысячи озер и рек и мест для добычи еще предостаточно.

- Весенняя охота была закрыта до 2014 года. Если говорить о водоплавающей дичи, то ее численность возрастает. Потом был спад и такая цикличность продолжается. По этому поводу было немало дискуссий, в том числе со специалистами, учеными и до сих пор ни у кого нет четкого ответа: влияет ли весенняя охота на численность или нет? Возможно, на популяцию влияют природные катаклизмы. К примеру, гибель кладки яиц из-за наводнения или природные пожары, которые уничтожают боровую дичь. К примеру, в 2020 году из-за коронавируса охота была запрещена, но численность водоплавающей дичи немного упала… В любом случае, прежде чем что-то предпринимать, мы мониторим ситуацию и по численности и по влиянию, - резюмирует Максим Катернюк.

Также уже на август намечена встреча с представителями научной сферы для обсуждения планов на охоту весной 2022 года. Как раз там проведут оценку влияния трех выделенных зон на популяцию.

Конечно, охотники таким нововведениям не рады и даже подают жалобы в прокуратуру, заявляя, что их права ущемляются, но как показывает статистика, в последние годы каждую весну они стабильно в среднем добывают около тысячи особей. При этом общая численность пролетного гуся составляет около 150 тысяч. А вот на серого гуся охота категорически запрещена. Это считается браконьерством и карается законом. Так что наглядно видно, что пока ситуация с популяцией далека от критической.