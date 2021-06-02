Эвакуировано 120 человек: в Барнауле загорелись кафе «Караван» и рынок на Власихинской

Пожар на барнаульском рынке. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в среду, 2 июня, загорелись кафе «Караван» и рынок на Власихинской. Пожар начался в административном здании с торговыми павильонами. Люди эвакуированы, сообщили в краевом управлении МЧС. Тушением пожара руководил лично генерал МЧС Александр Макаров.

- Площадь возгорания составила 850 квадратов. Горели складские помещения, эвакуировано 120 человек. Подразделения работают, - сообщил глава алтайского МЧС.

Всего в тушении пожара участвовали 60 человек и 17 единиц техники. Пожару присвоен второй ранг.

Пожар на барнаульском рынке. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Когда приехали, горела крыша торгово-складского помещения, в котором находились магазины и ларьки по продаже продуктов и хозтоваров, - рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Кудрявцев.

Что стало причиной пожара, пока не неизвестно. Позже заключение дадут эксперты.