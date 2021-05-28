«Пять суток шел по следу шпиона». Ветеран-пограничник рассказал, как преследовал лазутчика

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Дня пограничника в Барнауле прошли праздничные мероприятия на площади Ветеранов, там состоялась общественно-патриотическая акция «Боевой расчет» и концерт с участием сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и творческих коллективов Барнаула. Здесь же все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Около 5000 жителей Алтайского края, проходили в разные годы службу в Пограничных войсках. Они честно и добросовестно выполнили до конца свой воинский долг в годы Великой Отечественной войны, в ходе отражения вооруженных конфликтов у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, на острове Даманский и у озера Жаланашколь, до конца исполнили интернациональный долг в Афганистане, защищали внешние границы СНГ в Республике Таджикистан, принимали участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике. Более 400 наших земляков пали при защите священных границ нашей родины, - рассказали в управлении.

Накануне праздника мы поговорили с одним из ветеранов пограничной службы Геннадием Грибановым.

- Я служил с 1959 года, за это время было всякое, порой приходилось и по несколько дней выслеживать нарушителей, сидя в засаде. У нас был «боевой» отряд, мы ловили по 60 «нелегалов» в среднем каждый год. Один случай особенно запомнился. На тот момент я был офицером штаба, приехал как-то на заставу на границе с Ираном, захожу в канцелярию начальника, а там старик-азербайджанец, который ни слова по-русски не знает, что-то пытается объяснить молодому лейтенанту. Послал за рядовым, который умеет переводить. Дед докладывал, что видел человека, который наблюдал в бинокль за нашими нарядами и старательно записывал это в журнал. Поднял заставу по тревоге, перекрыл границу, а сам пошел по следу. Собаки работать не могут – слишком жарко. В итоге взял «теневой» след, по нему шел 4 часа, ребята выдохлись. Я был старый марафонец, бегу, кровь из носа капает, а я все думаю, ну, догоню, а сил-то хватит взять его? Опоздал буквально на несколько минут – он добежал до дороги и поймал попутку. Передал по рации направление, а сам вернулся на заставу. Но и это был еще не конец, на тот момент я не спал уже больше суток. Мы разработали план поиска, благодаря которому задержали этого агента через несколько дней в гостинице, он признался, что был резидентом иранской разведки, - вспоминает Геннадий Федосеевич.

На празднике в Барнауле Геннадий Грибанов, как старейший из алтайских ветеранов пограничной службы, поднимал флаг пограничных войск. На этом праздник не завершился, 28 мая на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов к памятнику воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также ветераны-пограничники с байкерами мотообъединения «Ночные волки» совершили мотопробег по улицам города с символикой Пограничной службы.

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ

День пограничника в Барнауле - 2021. Фото: Олег УКЛАДОВ