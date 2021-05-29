Программа Дня защиты детей – 2021 в Барнауле

Близится Международный день защиты детей, и «Комсомолка» в честь этого праздника подготовила афишу на 1 июня 2021 в Барнауле.

Парк «Центральный»

Парк подготовил для детей и их молодых душой родителей масштабную программу, которая начнется уже с 10 утра: выставки, игровые, концерты, шоу и мастер-классы, презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования детей и социального обслуживания и многое другое.

Так сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток – хорошо!» проведет на своей площадке не только мастер-класс для творческих личностей, но также родители смогут получить помощь юриста или консультацию психолога. Также в этом направлении будут работать сотрудники Краевого кризисного центра для мужчин и женщин.

Отдельную программу в игровой форме готовит Детский телефон доверия. А поисковый отряд «Лиза Алерт» предложит поучаствовать в квесте, в ходе которого расскажет малышам о том, как вести себя в экстренной ситуации.

Центр эстетического воспитания «Песнохорки» проведут мастер-класс и танцевальный флешмоб.

- В концертной программе также примут участие артисты с ограниченными возможностями здоровья, - рассказывают в пресс-центре городской администрации.

Парк «Лесная сказка»

Развлекательная программа в парке стартует с 12 часов и продлится до 19.00. Для своих юных гостей администрация подготовила праздник «Ура! Зажигает детвора!»: это и мастер-классы, и красочная фотозона, и интерактивные игровые площадки. А на десерт – выступление творческих коллективов города.

Те же, кто захочет приобщиться к животному миру, может посетить зоопарк. Стоимость входного билета для взрослых – 250 рублей, дети от 3 до 16 лет – 200. Действует система скидок. Льготный билет можно приобрести только в кассе при предъявлении документов.

Стоит отметить, что за последнее время в зоопарке произошло пополнение, и на новичков уже можно посмотреть. Так на днях закончился карантин у зебры Василька из Красноярска и теперь его можно увидеть воочию, а кроме того, из города Касли Челябинской области, с Каслинского завода архитектурно художественного литья прибыла статуя медведицы Глаши. Ее установили рядом с новым вольером, в который переехала бурая звезда зоопарка.

Парк «Солнечный ветер»

-У нас пройдет не просто праздник. Это будет супер масштабное мероприятие, которое организовывает Администрация города на нашей площадке, - рассказывают в парке. - Будут задействованы обе наши площадки – «Солнечный ветер» и «экстрим».

В программе детского праздника более 20 мастер-классов на любой вкус и цвет, конкурсы, подарки, игровые площадки, а для самых активных и сильных – спортивные состязания. Старт активностям будет дан в 11.00.

Молодежный театр Алтая

- Спектакль «Цветик-семицветик» по мотивам одноименной сказки Валентина Катаева в сказочной и игровой форме расскажет невероятную приключенческую историю о поисках счастья, - рассказывают в театре.

Спектакль «Цветик-семицветик» (6+) в День защиты детей начнется в 11.30. Его покажут на малой сцене молодежного тетра. Билеты в продаже в кассах, а также онлайн на сайте mta-barnaul.ru и у распространителей.

Планетарий

Праздничная программа «Космические фантазии» начнется с представления мудрого Звездочета и веселого Инопланетянина. Они будут встречать гостей на своей астроплощадке в 10.45.

- Вас ждут веселые игры-эстафеты, рисунки на асфальте, мастерская Инопланетянина! Наблюдения за Солнцем с телескопом, при безоблачной погоде! Самые активные получат призы! – рассказывают организаторы.

Кроме того, состоится и познавательная программа: в 12.00 - «Дракоша и пропавшая звезда» (6+), в 13.00 – «Хрумка и волшебная ракета» (6+), 15.00 – «Сокровища вселенной» (12+).

Стоимость билета для взрослых 150 рублей, для детей – 100.