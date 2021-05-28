Истекал кровью, но врачи отказывались принимать: барнаульцу в стоматологии разрезали десну и повредили сосуды

При лечении у мужчины началось кровотечение. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Житель Барнаула пожаловался в группе "Инцидент Барнаул" на некачественную медицинскую помощь. 23 мая мужчина около 9 утра обратился за помощью к стоматологу в городскую поликлинику №2 на ул. Попова, 6.

- Была небольшая опухоль в левой нижней части полости рта, сделали надрез десны, прочистили там все. Вроде было все хорошо, но через 1,5 часа кровь все еще продолжала идти, причем сильно, я вернулся обратно, но мне посоветовали «покушать» и отправили домой, - вспоминает Владислав.

Кровь не переставала идти. Мужчина буквально ей захлебывался… В 13:35 он снова пришел в больницу, где его снова не приняли.

В результате ему сделали операцию. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я истекал кровью около больницы, наконец, они решили меня принять, поменяли бандаж и снова посоветовали поесть, вместо того, чтобы оказать нормальную помощь. Я вызвал скорую, они объяснили, что нужно идти в больницу – ту же самую стоматологию, где я был 4 раза и мне не помогли, даже пришлось написать отказ. Но в этот момент я чуть было не потерял сознание и решился все-таки туда поехать, - рассказывает мужчина.

Когда врач-стоматолог все-таки осмотрел мужчину, то отправил его в больницу на Ляпидевского, 1, где пациенту сделали операцию, прижгли поврежденные ссуды.

После того, как мужчина рассказал свою историю, в краевом минздраве назначили внеплановую проверку.

- Разбираемся, запросили данные пациента для связи и оказания помощи. Будем проводить проверку сектором контроля качества, - пояснили в пресс-службе.

Комментарий специалиста

Виталий Толкачев, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Гиппократ»:

- Не зная клинической картины, сложно говорить, было ли нарушение, то есть нужно понимать, что у него было за состояние и какой диагноз. После этого можно будет судить, насколько адекватно проведено лечение, которое основывается на стандартах оказания медпомощи и клинических рекомендациях. Если у пациента есть претензии, и он считает, что его права нарушены, ему нужно обратиться с жалобой в Росздравнадзор. Они проведут проверку по этому делу и дадут заключение, есть ли какие-то дефекты оказания медпомощи. Если будет установлено, что дефекты есть, тогда у него открывается дорога в суд с иском о защите прав потребителя.