Три минуты ада: небывалый ураган прошелся по алтайскому селу

С такой бурей фермерство сталкивается впервые. Фото: "Сельский вестник", Наталья Орлова

27 мая в селе Старая Тараба Кытмановского района ветер разыгрался не на шутку. По словам очевидцев, ураган бушевал всего три минуты, но за это время успел нанести серьезный урон местному фермерству.

С такой бурей фермерство сталкивается впервые. Фото: "Сельский вестник", Наталья Орлова

Видео урагана успел заснять один из местных жителей. На кадрах видно, как буря словно пушинки поднимает в воздух тяжеловесные бочки для хранения зерна. Оборудование было абсолютно новым, его еще не успели прикрепить к земле. Теперь бочки можно отправить на утиль.

С такой бурей фермерство сталкивается впервые. Фото: "Сельский вестник", Наталья Орлова

- Восстановлению они не подлежат, фермер понес очень большие убытки, - рассказала супруга очевидца происшествия под видео в популярном приложении TikTok.

К слову, данный работник точно обладает хорошей интуицией. По словам его жены, буквально за минуту до момента, как бочки начали парить в воздухе, он переставил свой автомобиль с места, куда впоследствии и прилетел тяжеловес.

С такой бурей фермерство сталкивается впервые. Фото: "Сельский вестник", Наталья Орлова

Сам директор организации Андрей Дильман рассказал «Комсомолке», что ущерб еще не подсчитывали, так как пока рабочие занимаются восстановлением территории. Ураган повредил не только бочки, но и линии электропередачи и ограждение. Также мужчина заверил, что с такой бурей фермерство сталкивается впервые. Благо, что пострадавших нет!

С такой бурей фермерство сталкивается впервые. Фото: "Сельский вестник", Наталья Орлова

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