«Я фартовая и выиграю еще». Жительница Барнаула, упустившая квартиру на Кубке мира по гребле, нисколько не жалеет об этом

Любовь Леванюк с сыном Фото: Личный архив

Жительница Барнаула Любовь Леванюк на финале соревнований Кубка мира по гребле выиграла квартиру, но была обладательницей новых квадратных метров ровно три минуты. Организаторы розыгрыша требовали личного присутствия победителя, но Любовь с 9-летним сыном уехала с соревнований раньше.

«Квартира досталась хорошему человеку»

- У ребенка импланты в ухе, и ему тяжело было от громкости, - Любовь Леванюк «Комсомолке». - А потом вдруг вижу кучу вызовов на экране телефона, звонили наперебой друзья, коллеги, деловые партнеры.

Вскоре пробились организаторы розыгрыша и попросили подойти в течение трех минут, иначе выигрыш аннулируется.

- Я сказала, что уехала, так как ребенку стало нехорошо и пожелала, чтобы квартира досталась хорошему человеку. И когда узнала, что приз выиграл 26 летний парень – ровесник моего старшего сына, то, честное слово, обрадовалась. Я умею зарабатывать, у меня есть возможность купить своему сыну квартиру, а этот парень арендует жилье. И я всегда радуюсь, когда у людей появляется возможность поверить в фортуну и волшебство – говороит Леванюк.

Много раз выигрывала

По словам Любови Леванюк, она никогда не сомневалась, что чудеса случаются и не раз выигрывала в лотерею.

- В студенческие годы при дефиците, выигрывала стиральную машину, одежду, в книжной лотерее доставался самый крупный приз - 20 томов фантастики, - вспоминает 47-летняя горожанка.

По словам сотрудников косметической компании, которую возглавляет Любовь Леванюк, руководитель еще за неделю до Кубка мира по гребле, во время которого проходил розыгрыш автомобилей и квартиры, на всех планерках призывала идти смотреть соревнования и участвовать в розыгрыше. При этом у нее не было ни тени сомнения, что она сама выиграет квартиру.

- Она и сейчас фонтанирует восторгом просто от факта выигрыша, для нее именно это важно, - говорят коллеги.

- Когда мы семьей приехали на соревнования, я громко транслировала, что выиграю главный приз, - рассказывает Любовь. - Встретила одноклассника, тот говорит: «Я сегодня выиграю квартиру». «Нет, - отвечаю,- это буду я». Потом муж сказал: «Я знал, что ты фартовая, но даже я тебе не поверил».

А зачем нам однокомнатная?

Когда женщине сегодня сочувствуют, она говорит, что в ее семье никто не огорчился.

- Мне очень понравилось, как среагировал младший сын, - рассказывает Любовь Александровна.

Когда мальчику сказали, что во время розыгрыша назвали имя его мамы, он сказал:

- Мама, не понял о чем это?

- Помнишь, я объясняла про покупки и квартиру, так бы я выиграла квартиру!

- Какую?

- Ну, наверное, однокомнатную

- А зачем? У нас же дом есть!

И эти слова мама мальчика восприняла не иначе, как «устами младенца глаголится истина».

- И в этом, я считаю, суть. У нас дом на Горе, очень хорошее жилье, не надо бога гневить. В свое время я попросила у всевышнего дать здоровья и ума детям. А деньги я умею зарабатывать и я их заработаю, - говорит Любовь Леванюк.

Сын родился глухой

Как и у всех людей, жизнь этой женщины не безоблачна.

- Разные моменты бывали, - поделилась мама двух детей. - Когда Матвею было год, мы узнали, что он не слышит. Это было бедой. В течение суток я подняла весь интернет на уши, узнала, что есть специальные операции, отвезла его к сурдологу и после этого, минуя разные трудности, улетела в Москву, где сыну сделали операцию на ушко. Через год нам дали квоту на второе ушко (по тем временам операция стоила порядка полутора миллионов). Я сегодня счастливая - ребенок слышит полноценно, но почему уехали с соревнований – это все шумно для него, там везде колонки, а он быстро устает от громких звуков.

Упустившая ценный приз женщина не сомневается, что выигрыши у нее еще будут.

В потоке

- Есть такое понятие – человек находится в потоке, - поделилась собеседница. – Это когда все прёт. Это очень хорошее состояние и я хочу, чтобы все люди это почувствовали. Нужно верить в себя в этот момент.

Оказаться в потоке, по ее словам, помогают правильные вибрации.

- Все просто, - считает любовь Леванюк, - нужно следить за мыслями, выбрасывать негатив и делать добрые дела.

Например, сама Любовь является автором благотворительного проекта «Жизнь одна», в рамках которого ее косметическая компания открыла 35 игровых комнат в детских больницах в разных регионах страны, в том числе 9 из них - в Барнауле.

Напомним, что в дни проведения международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ проходил розыгрыш ценных призов. Так получилось, что главный приз – квартира разыгрывался после шквалистого ветра и проливного дождя. В тот момент многие зрители покинули трибуны.

Среди них была и мать троих детей Наталья Бабашкина, которую первой объявили победительницей розыгрыша квартиры. Но женщина, жалея детей двух и четырех лет, с которыми была на канале, в тот момент уже уехала домой и в результате осталась без приза, как и следующая за ней победительница – Любовь Леванюк.

В отличие от Леванюк, Бабашкина не просто огорчена, но и считает, что с ней поступили несправедливо и нечестно. В письмах в СМИ многодетная мать написала, что при покупке билета в киоске, она не услышала ни слова о том, нужно лично присутствовать при розыгрыше.