Мифы и правда о родинках: как не пропустить опасную меланому

Родинка и меланома - очень близкие родственники, они развиваются из одного типа клеток Фото: Юлия КОРЧАГИНА

24 мая - всемирный день диагностики меланомы, являющейся один из самых агрессивных видов рака: полное излечение от болезни может гарантировать лишь удаление опухоли в начальной стадии.

Родинка и меланома - очень близкие родственники, они развиваются из одного типа клеток – меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Но при этом, как Умница и Ленивица из народных сказок, они имеют диаметрально противоположные характеры. Родинка – это всегда «положительной герой» из-за своей доброкачественности, а меланома совершенно точно на «темной стороне» - она злокачественна.

Из-за этой их внешней похожести, но и одновременно разной степени опасности вокруг родинки и меланомы сложилось множество мифов. Чтобы знать, чего действительно стоит опасаться, попробуем разобраться в поверьях, основанных на человеческих страхах и домыслах, вместе с врачом-онкологом Алтайского краевого онкологического диспансера Виталием Тарабукиным.

Виталий Тарабукин Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Самые опасные родинки – большого размера

Во-первых, большой размер родинки для обывателя и для врача – это совершенно разные понятия. Обычный человек и полуторасантиметровую родинку может заподозрить в аномальности. На самом деле родинки размером 1,5 см, 2 см, 3 см – это весьма распространенное явление. В медицине большими, или гигантскими, считаются родинки от 15-20 сантиметров в диаметре.

Во-вторых, степень опасности родинки зависит не столько от ее размера, сколько от его стабильности. По этой причине какой-то специальной шкалы размеров для удаления родинок не существует. Если родинка не растет и в целом никак вас не беспокоит, то ничего с ней делать не нужно, кроме как наблюдать.

Даже гигантские родинки мы стараемся не трогать без причины, ведь хирургическая работа на таком большом участке требует кожной пластики. А это становится причиной обширной травматизации и вполне может спровоцировать процессы озлокачествления клеток.

Людям со смуглой кожей не нужен защитный крем

Еще как нужен! Смуглая кожа обгорает точно также, как и любая другая. Исключение составляют лишь представители негроидной расы, у которых содержание меланина в коже значительно выше европеоидов. Впрочем, они тоже болеют меланомой, хоть и значительно реже, и болезнь развивается у них, как правило, на менее пигментированных участках кожи (подошвы ступней, ладони рук) или на слизистых оболочках.

Поэтому защищать свою кожу от вредного воздействия ультрафиолета нужно всем, прежде всего, с помощью солнцезащитных кремов. И чем более чувствительная кожа (бледная, с большим количеством родинок и веснушек, склонная к обгоранию), тем более высокую степень защиты нужно выбирать.

Аналогичные рекомендации - если вы собираетесь выезжать за пределы своего региона в любые более южные территории: степень защиты крема там должна быть выше, чем та, которую вы привыкли использовать «дома».

Кстати, этот очень хорошо, что сейчас возвращается мода на зонтики и широкополые шляпы. Это вовсе не пережиток мещанства, как считалось в советское время, а вполне функциональное средство защиты от ультрафиолета.

В пиковые часы солнечной активности, с 11 утра до 16 часов пополудни, стоит носить длинные юбки или брюки и верх с рукавами.

На солнце нужно заклеивать «подозрительные» родинки

Некоторые люди считают, что на ярком солнце «подозрительные» родинки нужно заклеивать пластырем. По мнению нашего эксперта это совершенное мракобесие! Человек на солнце активно потеет, и загерметизированная под пластырем родинка будет мокнуть, возникнет раздражение, которое может привести к воспалению на этом участке кожи.

Меланома может быть только на коже

Чаще всего она, действительно, там и бывает. Однако существует отдельный вид меланомы, так называемая лентигиозная меланома, или лентиго-меланома, которая развивается на слизистых поверхностях. Такая меланома не зависит от воздействия ультрафиолета и может возникнуть буквально где угодно: в ротовой или носовой полости, прямой кишке, мочеиспускательном канале, желудке, бронхах, роговице глаза и так далее.

Из-за своего нетипичного происхождения этот вид меланомы, к сожалению практически невосприимчив к тем современным лекарствам, которые позволяют контролировать течение кожных меланом. И хоть форма это довольно редкая, не более 1% от всех диагностируемых ежегодно меланом, важно обращать внимание на такие симптомы, как подозрительные пятна во рту, необъяснимые дефекты слизистых, язвочки, которые не заживают, кровотечения из любых наружных полостей неясного происхождения.

Травмированная родинка позже превратится в меланому

Вот тут все неоднозначно. Утверждать, что любая родинка после травмы рано или поздно превратится в злокачественную, нельзя. Но в то же время замечено, что в ряде ситуаций даже однократное травмирование может спровоцировать перерождение родинки. Не обязательно это будет меланома. Это может быть и менее агрессивный вид рака кожи – но кому от этого легче?!

Это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. В качестве первой помощи травмированную родинку (порезали, скорябнули, расчесали, химический ожог на этом месте и т.п.) обрабатывают обычным антисептиком. После этого стоит проконсультироваться со специалистом – дерматологом или онкологом, даже если все благополучно зажило.

Если же родинка после травмы продолжает кровоточить спустя несколько дней, начала расти, изменила цвет или форму, то однозначно нужно показать ее врачу: это прямые показания для ее удаления.

Кстати, для профилактики лучше удалить родинки, которые постоянно травмируются от контакта с одеждой, а также расположенные на волосистой части головы, подбородке, шее, в паху и складках кожи.

Если родинка становится выпуклой - это хорошо

Есть мнение, что если родинка «растет наружу», становится все более выпуклой, - это хорошо, мол, все ненужное выходит из организма.

Скорее наоборот. Рост родинки может считаться нормой до 18-20 лет. Он должен остановиться с ростом самого человека после завершения пубертатного периода. Если же этого не происходит, или процесс внезапно возобновляется, это скорее свидетельствует о ее озлокачествлении.

Бывают обратные ситуации, когда ребенок рождается с родимым пятном, которое со временем как будто уходит под кожу, становится едва заметным, «мутным». Некоторые считают, что так укореняется меланома. На самом деле, в этом явлении нет ничего страшного, просто пигментное образование покрывается сверху слоем эпидермиса. Такое бывает.

Меланома возникает из родинок, которые были на коже всегда

Вовсе не обязательно. Существует такой тип меланомы как меланома де-ново, которая развивается на чистой коже. Причем она встречается намного чаще, чем невус-ассоциированная (возникающая из родинок) меланома.

В целом, если у вас на теле появилась пара-тройка новых родинок, это не повод для беспокойства. Однако если среди этих родинок есть асимметричные, с рваными краями по всему периметру, экземпляры с красными или темными вкраплениями, если общее число родинок диаметром больше 2 мм достигло 50 и более штук, и тем более, если родинка в течение времени растет, изменяет цвет и форму – это повод для скорейшего визита к врачу.

Если диагноз ставится с запозданием, велики шансы, что болезнь будет носить хронический характер, станут появляться метастазы Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Детям загорать не опасно

Это не правда. Меланома - это опухоль, развитие которой определяется накопленными за жизнь дозами ультрафиолета. У каждого эта доза своя. Мы знаем случаи, когда меланома возникала у маленьких детей до года. Поэтому детям совершенно точно не полезно целыми днями бегать голышом по улице. Капельки пота на разгоряченном теле могут сработать, как линзы, спровоцировав солнечные ожоги.

Во всем нужна мера. И к детям стоит применять примерно те же правила защиты, что и ко взрослым. Загорать в период до 11 часов утра или после 16 пополудни, а с 11 до 16 часов защищать кожу соответствующей одеждой – при этом разовый солнечный сеанс не должен превышать 15-20 минут. Использовать солнцезащитные кремы и головные уборы, защищать глаза. Увлажнять кожу после загара.

Кстати, в этом смысле старики более защищены – их эпидермис в отличие от детей уже сформирован. Более того, все замечали, что у людей старшего возраста кожа становится более сухой, появляется шелушащийся верхний слой, который обеспечивает дополнительную защиту от воздействия вредных факторов.

Меланома не излечима

Это миф, но есть один маленький нюанс – прогноз болезни и судьбу пациента определяет разница всего в несколько миллиметров в размере опухоли. Вдумайтесь в эту фразу! Чем раньше обнаружена меланома, тем больше вероятность, что пациент будет излечен. Более того на ранних стадиях лечение меланомы сводится к небольшой операции по удалению первичной опухоли.

Если же диагноз ставится с запозданием, велики шансы, что болезнь будет носить хронический характер, станут появляться метастазы. Конечно, сейчас появились лекарства, которые в большинстве случаев могут стабилизировать процесс. Но о выздоровлении речь здесь уже не идет, мы говорим лишь о времени, которое удается отыграть у болезни. Вот почему онкологи не устают повторять, насколько важна ранняя диагностика и онконастороженность самих пациентов.

Родинки нельзя удалять летом

Родинки можно удалять в любое время года, если для этого есть показания. Степень потенциальной опасности от воздействия солнца на место удаленной родинки несопоставимо меньше риска пропустить меланому. Ее коварство как раз и заключается в способности развиваться стремительно, быстро давать метастазы в жизненно важные органы и ткани. «Подожду пару-тройку месяцев до осени, когда солнце не такое яркое» - это не про меланому.

Если кожное новообразование удалено по всем правилам, время года совершенно не имеет значения.

Конечно, намного безопаснее проводить процедуру в медицинских учреждениях, где есть возможность выбора из нескольких методов (лазер, азот, хирургический метод, электрокоагуляция, радиоволны). Врач после первичной диагностики сможет предложить наиболее приемлемый вид лечения в каждом конкретном случае.

А еще мы, онкологи, рекомендуем иметь дело только с теми клиниками, которые проводят обязательное гистологическое исследование удаленного новообразования. Даже если доктор на 99% уверен, что оно доброкачественное, 1% в пользу «закона подлости» лучше исключить.

Цифра

За последние 10 лет в Алтайском крае заболеваемость меланомой выросла на 67%!