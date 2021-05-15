Нашел кошелек — в тюрьму? Рассказываем, как этого избежать

За присвоение чужих вещей полагается уголовная ответственность. Фото: Олег УКЛАДОВ

На 43-летнего мужчину завели уголовное дело за то, что он поднял чужой кошелек на парковке перед торговым центром «Галактика» в Барнауле. В портмоне из крокодиловой кожи лежало 28 600 рублей. Это произошло в начале майских праздников, рассказали в УМВД по Барнаулу.

- По подозрению в совершении кражи был задержан житель Барнаула, ранее не судимый. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли похищенное и вернули законной владелице, - рассказали полицейские.

Женщина обронила кошелек, выйдя из автомобиля - пока они ехали, он лежал у неё на коленях. Пропажа обнаружилась уже в самом торговом центре. Семья вернулась к машине, надеясь, что портмоне окажется в салоне, но его там не оказалось. Они обратились в полицию.

Участковые, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что во время отсутствия супругов к машине подошёл неизвестный мужчина. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, подобрал портмоне и покинул парковку. Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража в значительном размере).

Когда полицейские пришли к подозреваемому, он говорил, что ничего не крал, а лишь нашел этот кошелек. Кстати, деньги он никуда не потратил а отдал полицейским.

Комментарий специалиста

Взял чужое, значит, украл

Сергей Киселев, барнаульский адвокат:

- Кража - тайное хищение чужого имущества. Если говорить простым языком, у человека возник умысел на то, чтобы взять это имущество и распорядиться им по своему усмотрению, что он и сделал. Если человек что-то обронил, это еще не значит, что он утратил право собственности на эту вещь. Соответственно эти права охраняются законом. Чтобы избежать уголовного преследования, если вы нашли телефон, украшения, кошелек или другие ценности, нужно выполнить следующие действия. Если имущество найдено рядом с торговым центром или каким-то учреждением, обратитесь к администратору, оставьте ему свой номер телефона, адрес, чтобы человек, который придет искать потерянное, мог вас найти. А когда вам позвонят, не забудьте уточнить — какого цвета телефон, какая сумма в кошельке, какие купюры, чтобы принять все меры для возвращения имущества законному владельцу. Также вы можете отнести найденное в полицию и передать сотрудникам, которые проследят, чтобы вещи вернулись к своему хозяину, если он конечно, будет их искать. Если он за ними не обратится, имущество уйдет в доход государства.