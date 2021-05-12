На Алтае подорожали дачи и участки под картошку

Для тех, кто не ухаживает за участком и разводит бурьян, наказание в ближайшее время может ужесточиться Фото: Олег УКЛАДОВ

Минувшие майские выходные сотни горожан провели на садовых участках. В эти дни дачники активно наводят порядок на участках, сеют лук, морковку, салаты, редиску. Ну а в перерывах многие жарят шашлыки.

- Сезон в этом году начался позднее на семь – десять дней, – рассказывает Владимир Марков, председатель Союза садоводов России в Алтайском крае. - При этом транспорт до садовых участков пустили раньше.

По словам Владимира Маркова, в этом году спрос на дачи вырос, а вслед за ним и цены - примерно на 30 процентов.

- Наиболее дорогие и дефицитные дачи - неподалеку от Барнаула, там, где рядом лес и река, - отметил Марков.

Также, по словам эксперта, нынче вырос спрос и на участки под картошку.

- Несколько лет картофель не сажали, предпочитая купить, сейчас пошла обратная тенденция, - заметил Владимир Иванович.

Еще одна новая особенность - в связи с подорожанием продуктов (в том числе яиц) все больше садоводов теперь пытается разводить на участках кур.

- Правда, здесь есть одно «но», - предупреждает Марков. - В законе витиевато говорится, что подобная практика разрешается, но с соблюдением санитарных норм и чтобы это подсобное хозяйство не мешало отдыху и труду на соседних участках. По стране были прецеденты, когда соседи (иногда просто из-за плохих отношений или из зависти) жаловались на соседских кур и петухов, при этом суд не всегда вставал на сторону владельцев птиц.

По словам Владимира Маркова, в этом году дачникам разрешили жарить шашлыки и сжигать мусор на участках с соблюдением правил пожарной безопасности - рядом должны быть вырыты канавы, стоять бочки с водой и т.д. В прошлом году за «шашлыки» штрафовали.

А вот для тех садоводов, кто не ухаживает за участком и разводит бурьян, наказание в ближайшее время может ужесточиться.

- Во-первых, увеличатся штрафы «за бурьян и одуванчики», во-вторых, по решению суда эти участки у нерадивых садоводов можно будет отнимать, - предупреждает председатель Союза садоводов России в Алтайском крае.

Торопиться с посадками и поднятием винограда, несмотря на жару, опытный агроном пока не советует.

- До 6 июня на Алтае высока вероятность заморозков, - напомнил Марков,- поэтому посадки лучше делать в теплицах или под укрывным материалом.