График отключения горячей воды в Барнауле в 2021 году

Отключение по контуру ТЭЦ-3 разбили на два периода Фото: Олег УКЛАДОВ

С сегодняшнего дня, 11 мая, в Барнауле начинаются гидравлические испытания тепловых сетей.

График отключения горячей воды в 2021 году в Барнауле уже составлен и утвержден, сообщают в СГК.

- В этом году они пройдут по новой схеме. В контуре ТЭЦ-3 отключения будут проводить в два этапа. Сначала на 10 дней для опрессовки и ремонтов после нее, затем горячую воду вернут, а потом вновь отключат на четыре дня, - подчеркивают в компании.

Причем стоит отметить, что отключения тоже будут по разным магистралям, так что следует ознакомиться с детальным графиком:

- 11-20 мая, 12-15 июля — по контуру магистрали №31 (108 тысяч жителей) Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;

- 24 мая - 2 июня, 12-15 июля — по контуру магистрали №34 (69 тысяч жителей) Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

- 15 - 24 июня, 12-15 июля — по контуру магистрали №33 (120 тысяч жителей) Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

- 28 июня - 7 июля, 12-15 июля — по контуру магистрали №32 (87 тысяч жителей) Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также поселков Новосиликатный и Южный.

На данном графике видно, что с 12 по 15 июля горячая вода будет отключена у всех потребителей ТЭЦ-3. Это необходимо для того, чтобы привести в порядок оборудование на самой станции. Это также плановые работы.

За то время, что горячая вода будет отсутствовать в домах барнаульцев, специалисты СГК намерены проверить почти тысячу километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

Что касается гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2, то они пройдут с 19 июля по 5 августа: с 19 по 26 июля — проведение испытаний теплосетей, с 27 июля по 5 августа —ремонт на поврежденных после испытаний участках.

В обслуживании второй теплоцентрали находятся еще 610 километров сетей. Таким образом, под отключение попадут 1312 многоквартирных домов, 75 детских садов, 55 школ, 303 административных здания и частный сектор. В общей сложности – 174 тысячи человек.

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