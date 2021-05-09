Поздравление губернатора Алтайского края Виктора Томенко с Днем Победы — 2021

В Барнаула началось празднование 9 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 9 мая 2021 года, в Алтайском крае губернатор Виктор Томенко поздравил жителей с Днем Победы. Оно опубликовано на официальном сайте правительства региона.

- Этот праздник в истории отечества стал днем национального триумфа и торжества справедливости. Наш народ защитил свое право жить в свободной стране, растить детей и строить будущее, - говорится в поздравлении.

Он отметил, что война унесла жизни более 250 тыс. наших земляков. Еще больше людей оказались обездолены войной.

- Повергнув грозного врага, наш народ сделал все, чтобы как можно скорее поднять страну из руин, подарить своим потомкам счастье жить под мирным небом, - говорится в речи.

С каждым годом становится все меньше участников и свидетелей тех событий. Вместе с ними уходит и острота восприятия трагедии войны. Наша задача - не допустить, чтобы память о подвиге советского народа померкла, а преступления фашизма были преданы забвению.

Также жителей поздравил и мэр Барнаула Вячеслав Франк:

- Поклонения и восхищения достоин каждый, кто бил врага на фронте, приближал победу в тылу, восстанавливал народное хозяйство. На страницах городской истории навсегда запечатлен трудовой героизм барнаульцев в годы войны, - говорится в поздравлении.