Побег по небу: правда и вымысел в фильме «Девятаев» о летчике, угнавшем самолет из концлагеря

История Михаила Девятаева на страницах газеты «Комсомольская правда», 7 февраля 1985 года

Сейчас в кинотеатрах России идет фильм «Девятаев», рассказывающий о подвиге советского летчика во времена Великой Отечественной войны. Михаил Петрович Девятаев, будучи узником немецкого концлагеря, угнал немецкий бомбардировщик. Подлинную историю героя рассказал его однополчанин, алтайский журналист и писатель Владимир Чикильдик.

- В сентябре 1989 года в дивизию, где я служил, приехала группа советских участников Великой Отечественной войны. Среди них было четыре героя Советского Союза, в том числе и Михаил Петрович Девятаев. При встрече он и рассказал нам о своем подвиге, про который сняли фильм. Важно учитывать, что произведение художественное, и в нем может присутствовать вымысел авторов, - рассказал Владимир Карпович при встрече со студентами Алтайского государственного колледжа.

Грезил о полетах

Михаил Девятаев родился в 1917 году в Тамбовской губернии. В 1938 году окончил Казанский речной техникум, параллельно с этим занимался в аэроклубе – сердце тянулась к небу уже тогда. В 1940 году его призвали в армию и направили в Чкаловское училище летчиков, которое он закончил к началу войны.

- Воевать пришлось с первого дня. На третий день он уничтожил свой первый немецкий самолет. В 1941 году его сбили, он был тяжело ранен и практически списан в тихоходную авиацию. Он упорно пытался вернуться в ряды летчиков, но ему не разрешали, - говорит Владимир Карпович.

Только в 1944 году после личной встречи с известным советским офицером-летчиком Александром Покрышкиным Девятаева взяли обратно в истребительную авиацию. Он стал командиром звена в девятой гвардейский дивизии Покрышкина (там в последующем и служил алтайский писатель Владимир Чикильдик).

В июле 1944 года, вскоре после назначения, Михаил Девятаев, выполняя задание в районе Львова, был сбит и ранен. В полусознательном состоянии он выпрыгнул с парашютом и приземлился на позиции немецких войск. Его взяли в плен и направили в Лодзинский концлагерь, откуда уже в августе он попытался сбежать, но не смог. После этого его отправили в лагерь строгого режима.

- Если летчик попадал в плен, то его сразу же расстреливали, хотя в фильме показывают, якобы русские летчики воевали за Германию – не было такого, их убивали сразу. Поэтому с помощью лагерного парикмахера, это и в фильме есть, ему удалось сменить свою бирку на взятую у умершего узника. Так он стал не летчиком, а красноармейцем Никитенко. Под таким именем его отправили на остров Узедом, где находились центры авиации и ракетостроения, - продолжил спикер.

К слову, именно на этом острове немецкий ученый Вернер фон Браун, положивший начало программе ракетостроения, работал над «оружием возмездия». Он планировал создать баллистическую ракету с дальностью до тысячи и более километров.

Прикидывался дураком

Когда Девятаев попал на остров, он сразу же начал думать о побеге, но как убежать, когда вокруг вода. К тому же, в одиночку это было крайне сложно. Поэтому он начал искать единомышленников. Идея сразу же нашлась – побег по небу.

- Для побега он выбрал «Heinkel He 111». Девятаеву нужно было изучить кабину. Недалеко от аэродрома была свалка, там валялись обломки самолета и груды металлолома. Михаилу Петровичу удалось отобрать фрагменты панели управления, и по ночам он их изучал. Но этого было мало, нужно было еще понять алгоритм управления, - добавил Владимир Чикильдик.

Несколько раз Девятаев проворачивал трюк и прикидывался дураком: подходил к самолету, когда немецкий летчик запускал двигатель, открывал рот, пускал слюни. Однажды фриц даже открыл ногой кабину и сказал: «Смотри, русская свинья, как это делают», - а затем запустил двигатель. Задача была выполнена, оставалось только дождаться нужного момента…

- Группа узников, планирующих побег, разделили обязанности – кто за что отвечает. И вот, день выбран – 8 февраля 1945 года, время – 12:00, когда все немцы по распорядку идут на обед. Один из группы убил часового заточкой и надел шинель, а Девятаев сбил замок с кабины самолета и проник в салон. Но завести не получилось – не было аккумулятора. Пришлось бегом нестись к месту, где аккумуляторы стояли на подзарядке, - рассказывает однополчанин советского героя.

В это время немцы уже начали замечать, что возле на аэродроме происходит что-то неладное. Интересный факт – выбранный Девятаевым самолет принадлежал начальнику лагеря, на нем даже были инициалы его имени. Конечно, когда фашисты увидели, что узники пытаются сбежать, началась невероятная паника.

- Девятаеву удалось завести бомбардировщик, остальные узники уже тоже были в кабине. Он рулит на взлетную полосу и начинает разбег, но вот проблема – полоса почти упиралась в линию прибоя, и верхнюю стойку приходилось закрывать чуть ли не над волнами. С первого раза оторвать нос самолета не удалось, пришлось затормозить и начинать сначала. В этот момент на полосу уже гнал заправщик на спецмашине, чтобы не дать им взлететь, - продолжил спикер.

Еще одна беда – распределение веса. Сам Девятаев весил 38 кг на тот момент, ему не хватало силы, поэтому он приказал всем беглецам навалиться на штурвал - буквально в 10 метрах от волн самолет взлетает.

Девятаев знал, что за ними бросятся в погоню, поэтому решил идти не на Восток, а на Север – курс на Швецию, а после этого уже повернуть на Восток. В этот момент на аэродроме приказали сбить самолет любой ценой: в погоню отправляют одного из лучших асов Германии Гюнтера Хобома, но он не знал курса и найти беглецов не смог. Зато их обнаружил полковник Вальтер Даль, который возвращался с боевого задания.

- У него был израсходован запас боеприпасов, и он просто не смог бы ничего сделать, но в фильме показывают, что он якобы их догнал и проникся сочувствием и уважением к узникам. Это вымысел, - подчеркнул Чикильдик.

Сбежать из лагеря… обратно в лагерь

Девятаев и другие беглецы приземлились в Восточной Польше, их арестовывают и доставляют к командованию 62-ой Армии. Они в подробностях рассказывают о побеге и показывают, где находится центр. Через несколько дней наши бойцы уничтожили аэродром.

- Потом всю группу отправили в фильтрационный лагерь для проверок и допросов. Когда отпустили, то Девятаев вернулся в Казань, но так как был пленником концлагеря, найти достойную работу не удавалось. Перебивался случайными подработками – был разнорабочим, грузчиком. Но в 1957 году в одной газете вышла статья о его подвиге, и тогда в Казань приехала комиссия – члены ЦК, Минобороны. Восстановить доброе имя Девятаева помогал и командир дивизии Покрышкин. Только в августе 1957 года Михаилу Петровичу присвоили имя героя Советского Союза, вернули ордена и награды, - заключил писатель.

К слову, в 2002 году Девятаева пригласило правительство Германии – он стал почетным гражданином одного из городов, где был ракетный центр. Там ему организовали встречу с Гюнтером Хобомом, которого отправили за ним вдогонку в 1945-ом.

- О чем говорили два ветерана – конечно, о том, чтобы война не повторялась, - пояснил Владимир Карпович.

Вскоре после встречи Девятаев скончался. Ему было 85 лет.

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